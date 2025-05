Un caso de violencia machista, el móvil detrás del crimen a navajazos de Favara

El homicidio a cuchilladas de un hombre de 40 años, José Loum González, ocurrido en la noche de este lunes en un restaurante de Favara, adelantado en exclusiva por Levante-EMV, tiene su origen en un caso de violencia machista, según las primeras investigaciones de los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almussafes, que se hicieron cargo del caso desde el primer momento.

Tal como ha venido informando este diario, los hechos se produjeron a las 22.45 horas dentro del restaurante de un hotel de Favara, cuando el ahora fallecido y un amigo suyo, de nacionalidad búlgara y 37 años, entraron armados con palos y una defensa extensible en el citado establecimiento y comenzaron una pelea salvaje, cuerpo a cuerpo, con otros dos hombres, un padre y su hijo, de 70 y 32 años, respectivamente, que los recibieron armados con sendas navajas. Como consecuencia de esa brutal reyerta, falleció José Loum, que recibió numerosos navajazos, y resultaron heridos los otros tres.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de València han confirmado que todos ellos han sido detenidos, el padre y el hijo acusados de la muerte de José Loum y el otro, por su participación en la pelea, aunque está pendiente de ver si se le acusa de lesiones o de homicidio en grado de tentativa.

Los tres permanecen custodiados, dos de ellos (el padre y el hijo) en el Hospital de la Ribera, en Alzira, y el tercero, en el Francesc de Borja de Gandia, adonde acudió por sus propios medios, tras escapar precipitadamente del restaurante en el BMW utilizado por él y por la víctima.

En defensa de su prima

Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, el ahora fallecido reprochaba a su presunto asesino, el herido de 32 años, que sometiera a malos tratos a su pareja, con quien le unen lazos familiares, ya que es su prima. En este sentido, las indagaciones de los agentes establecen que José Loum y su amigo habrían viajado desde Gandia, donde residen, a Favara, en busca del presunto maltratador, de quien sabían que solía frecuentar un bar de este último municipio de la Ribera Baixa.

Al llegar, se encontraron con ese hombre y con su padre, sentados en la terraza de un bar, ya cerrado al público, donde comenzó la refriega. Padre e hijo, de 70 y 32 años, españoles y vecinos de Tavernes de la Valldigna, se habrían refugiado después en el segundo establecimiento, donde finalmente tuvo lugar la escaramuza que derivó en la muerte de Loum

El hijo y el padre, heridos, sentados a la puerta del bar mientras esperaban a las ambulancias. / Levante-EMV

Le quitó la navaja para defenderse

Durante la refriega, Loum, ya herido de muerte, aún pudo arrebatarle al presunto maltratador la navaja y herirlo de gravedad clavándosela en la región abdominal. Así, padre e hijo resultaron heridos con lesiones de arma blanca y con contusiones, incluida una brecha en la cabeza del padre, causada con la extensible, mientras que el amigo de Loum, recibió varios navajazos, aunque pudo salir huyendo en BMW. Minutos después fue detenido en el hospital de Gandia, en cuanto los responsables del centro sanitario alertaron de que les acababa de entrar en urgencias un hombre con heridas de arma blanca.

Antes de eso, el propietario del bar había llamado al teléfono de Emergencias 112 para solicitar ayuda médica urgente y presencia de la Guardia Civil, que envió al lugar varias patrullas del cuartel de Sueca. El hombre había tratado de mediar y de frenar la agresión mortal interponiéndose entre los contrincantes, utilizando una caja de botellines de cerveza como escudo. Como consecuencia de esa mediación, resultó herido en una mano, aunque la lesión es leve.

Poco después, dos ambulancias del SAMU evacuaron a los dos heridos que permanecían sentados a la puerta del bar al Hospital de la Ribera. Los médicos no temen por la vida de ninguno de los tres, aunque su estancia en los hospitales aún se prolongará por unos días.

El cuerpo sin vida de la víctima mortal, por su parte, fue levantado a las dos y media de la madrugada, una vez concluido el trabajo del médico forense desplazado al lugar y después de que la jueza de Instrucción número 5 de Sueca, en funciones de guardia ordenase su traslado al Instituto de Medicina Legal de València para practicarle la autopsia.

Agentes de la Guardia Civil, de madrugada, ante el restaurante de Favara donde se produjo el homicidio. / Ignacio Cabanes

Testigos: "Ha sido muy rápido"

"Yo estaba en la barra, me he ido un momento y a los tres minutos cuando he vuelto ya estaba uno tirado en el suelo lleno de sangre y con un corte en el abdomen", explicaba un joven sobre el herido que ha sido evacuado en estado grave al Hospital de La Ribera. El padre de este lesionado también sangraba por la cabeza y estaba sentado, ambos conscientes, según relata este testigo, quien describe que "todo fue muy rápido".

Por su parte, un huésped del hotel que justo había llegado en busca de alojamiento minutos después del crimen , tras sufrir una avería con su coche cuando circulaba por la autovía A-7, se encontró el cadáver junto al mostrador, al lado de la cocina, mientras el propietario del negocio le hacía entrega de las llaves de su habitación.

"Me he quedado tirado con el coche y la grúa me ha traído aquí porque era el hotel más cercano, y ya me he encontrado todo lleno de guardias civiles y a un hombre lleno de sangre en el suelo, sin vida, no he querido mirar más", explica Xevi, quien hacía el trayecto de Torrevieja a Vic cuando un fallo en el cambio de marchas provocó que terminase en el hotel donde se acababa de producir un crimen.