Los acusados de la ‘manada’ de la Vall d’Albaida esgrimen tener una edad mental de doce años

Una edad mental de entre once y doce años, incluso más pequeños que la propia víctima, que tenía catorce años cuando un grupo de al menos quince personas la forzaron sexualmente en un paraje de un municipio de la Vall d’Albaida. Esa es la excusa que las defensas de tres de los cuatro acusados han tratado de introducir durante la práctica de las pruebas periciales en la sesión de hoy jueves del juicio por esta violación grupal.

Peritos contratados por las familias de los procesados han señalado que a pesar de que su edad biológica en el momento de cometer presuntamente las agresiones sexuales era de 18, 19 y 20 años, estos tres acusados tenían una edad mental de doce años, o incluso once. Sin embargo, tales afirmaciones han sido desmontadas por los psiquiatras del Instituto de Medicina Legal de València, que los considera perfectamente imputables.

“Nosotros, como acusación particular, pedimos que valoraran también a los acusados”, señala el letrado Juan Molpeceres, quien aclara que tras la realización de unas pruebas de cociente intelectual, se ve que “efectivamente no eran personas excesivamente inteligentes, pero que estaban dentro de la normalidad, digamos, en el rango bajo de la normalidad, que eran personas que tenían cierta dificultad para entender conceptos abstractos”, pero que según han remarcado los expertos de la unidad Psiquiátrica sabían diferenciar lo correcto de lo incorrecto, y que no se pueden tener relaciones sexuales con menores de edad.

Por su parte, las psicólogas que evaluaron a la menor en la Cámara Gesell se han mostrado muy contundentes en la vista al afirmar que “el relato de la víctima era creíble, consistente, coherente y con detalles”. Además mostraba constantemente un sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, de arrepentimiento, habitual en muchas víctimas, y no se aprecia por tanto ningún posible espurio para denunciar. De hecho, como ya señalaron los investigadores de la Guardia Civil, la adolescente no tenía ninguna voluntad de denunciar, “se vio arrastrada a ello”, y presentaba una serie de déficits como baja autoestima e introspección, que la podían haber llevado a esa situación, y que es compatible con la situación que vivió.

En la sesión del día anterior declararon la madre de la menor y un gran número de testigos que estaban presentes esa noche en el paraje de un municipio de la Vall d’Albaida en el que los investigadores de la Guardia Civil señalan que al menos quince personas tuvieron de un modo u otro sexo no consentido con la menor, de solo catorce años y que se encontraba aturdida por el alcohol. Varios de estos testigos ya fueron detenidos en su día como sospechosos de haber participado en esta ‘manada’ depravada con una única víctima, y otros estaban allí y no hicieron nada por impedirlo.

Dichos testigos entraron en numerosas contradicciones con las manifestaciones que en su día realizaron ante la Guardia Civil y durante la fase de instrucción, como así hizo ver en el juicio el letrado de la acusación particular, Juan Molpeceres, como las personas a las que vieron salir detrás del muro al que se llevaron a la adolescente, la apariencia que tenía la menor, que ahora todos afirman que parecía mucho mayor, y la afectación del alcohol, que curiosamente aseguran que no daba muestras de ir ebria.

El Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan penas de 24 años de prisión para el principal encausado por las agresiones sexuales, doce años de cárcel para otros dos, y cinco años de prisión para el cuarto por un delito de corrupción de menores tras proponerle a la niña, después de haber sido ya víctima de la violación grupal detrás de un muro, que la llevaba a casa de su abuela con la condición de que le realizara una felación.