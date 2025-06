La batalla judicial de Benjamín para reconocerle como inventor de la peladora de chufa

Tras más de seis años de lucha judicial, Benjamín Raga, un valenciano amante del campo, expolicía local y con una mente siempre abierta para mejorar los sistemas de producción en el trabajo agrícola, por fin ha podido demostrar en los tribunales que la máquina de pelado en seco de la chufa, ecológica al no usar ácido sulfúrico en el proceso y que revolucionó la productividad en el sector, es un invento suyo. La empresa Tigernuts Traders, de l’Eliana, líder en la exportación de la chufa valenciana, se apropió de su invención y la patentó antes que el propio inventor “con las consiguientes posibilidades de negocio que cabría prever o se abrían con este logro”.

El Juzgado de lo Mercantil número dos de València se pronunció a favor de la demanda interpuesta en diciembre de 2018 por este trabajador del campo, sentencia que fue ratificada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial. Finalmente el Tribunal Supremo ha declarado firme el fallo que reconoce a Benjamín como el verdadero inventor de dicho modelo de utilidad y obliga a su cambio de titularidad en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Asimismo condena a la empresa exportadora de chufa a que cesara de inmediato el uso y explotación de este invento, “absteniéndose de utilizar cualquier otro modelo de utilidad que no pueda distinguirse suficiente de aquel”.

“Después de tantos años esperando que me dieran la razón, ahora por lo menos puedo respirar un poco más tranquilo, es mi patente, y espero que todo el daño que me han hecho me lo paguen o me lo retribuyen de alguna manera, porque me han arruinado la vida”, confiesa Benjamín, quien a raíz de esta situación atravesó una depresión que le obligó a cerrar sus empresas.

“Siempre he sido muy confiado con todos, es un defecto que he tenido”, reconoce su error de no haber patentado el invento que supuso un antes y un después en la producción y venta de chufa. “Al final pelábamos dos turnos en seco y la productividad se nos disparó un montón, no teníamos que sacar las chufas a secar, no teníamos que tener chufas en stock, al día siguiente se las podíamos devolver peladas, era un adelanto muy grande”, explica.

Máquina peladora de chufas en seco, el invento que estaba en litigio. / Levante-EMV

El proceso de pelado de la chufa con la máquina que inventó este valenciano se agiliza entre diez y quince días. Los anteriores sistemas, que las mojan, las tienen que lavar, o como en la empresa demandada, que lo hacían en ácido,y posteriormente con agua. El problema del agua, según detalla el inventor, es que debían de estar moviéndolas a todas horas, por lo menos tres veces al día para que no se hiciera moho. “De eso a que te traigan las chufas y que mañana las puedas devolver secas es el no va más”, remarca.

El letrado José Enrique Segrelles, que ha representado los intereses del legítimo inventor, señala que “desde el inicio del litigio nos pareció en el despacho un tema muy interesante por muchas razones, porque era un inventor, un enamorado del campo que inventa una máquina destinada a un producto valenciano, como era la chufa, y que al final esta invención que él realiza una gran empresa, la inscribe a su nombre, aprovechándose que él no la había inscrito”.

No sabían ni por dónde se introducía la chufa

El despacho de Segrelles demostró que el real inventor era su cliente, y como recoge la sentencia, “no se ha acreditado que se utilizaran para la invención los medios materiales y conocimientos técnicos de la apelante (la empresa de chufa). De hecho, “había incluso correos electrónicos en los que la empresa le iba preguntando a Benjamín todos los detalles de la máquina que no conocían, hasta por dónde se introducía la chufa en la máquina”, remarca el abogado.

“Yo no ideo, mejoro el sistema de trabajo, pienso ¿qué puedo hacer para que esto funcione mejor? y empiezo a probar hasta que doy con la tecla”, argumenta Benjamín. En el caso del invento que estaba en litigio explica que hablando con un tornero pudieron hacer un prototipo “y de casualidad dimos con la clave a base de pruebas y errores, con una lija y otras lijas, después de tres meses que no cobramos nada a nadie, conseguimos una máquina que era satisfactoria para poder pelar chufas”.

Sobre otros inventos en mente reconoce: “Ahora tengo uno en la cabeza, pero no sé si lo llegaré a hacer”. En todo caso, “si consiguiera hacerlo seguro que voy a patentarlo para no tener luego muchos problemas, más vale tener poquitos problemas al principio y después vivir tranquilo”.