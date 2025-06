Los acusados de la manada de la Vall d’Albaida se escudan en el alcohol y niegan los hechos

Los cuatro acusados por la violación grupal a una menor de catorce años en un paraje de una localidad de la comarca de Vall d’Albaida, que este periódico no revela para preservar el anonimato de la víctima, han negado los hechos y dos de ellos han asegurado no recordar los hechos que se les imputan escudándose estar bajo los efectos del alcohol durante su declaración en la cuarta sesión del juicio que se está desarrollando en la Audiencia Provincial de València.

Durante sus comparecencias, los cuatro se han negado a responder a preguntas que no fueran de sus abogados, una estrategia habitual en los acusados de delitos graves. El primero en declarar ha sido S.S.S, para quien el Ministerio Fiscal y la acusación particular han solicitado 24 años de prisión por dos hechos que se sucedieron en distintos momentos de la noche, 12 años por cada uno de ellos.

El joven, de 19 años de edad en el momento en el que se produjeron los hechos, la noche del 27 de septiembre de 2020, ha negado conocer a la menor antes de ese día y se ha escudado en el consumo de alcohol y estupefacientes. “Estaba bastante borracho”, ha esgrimido. Sobre la víctima, “pensaba que tenía más o menos unos 16 o 17 años”, ha declarado. También ha cuestionado que estuviera bajo los efectos del alcohol, tal y como ha quedado probado, porque “caminaba normal” y ha asegurado que ella aceptó a hacer un trío y “no hubo rechazo”.

Los siguiente en declarar han sido, D.B.D y S.S.N, para quien piden 12 años de prisión respectivamente. El primero apenas ha indicado que acudió esa noche tras recibir una llamada de la víctima. “Me llamaron y acudí a por ella”. Por su parte, el tercer acusado ha indicado que acudió a la fiesta tras ser invitada por la cumpleañera. Respecto a lo ocurrido, ha negado recordarlo “porque estaba bastante borracho”, un estado en el que se ha escudado para negar la violación a la joven. “No podía tener relaciones sexuales con nadie en ese momento por iba muy borracho”, ha alegado.

El último en comparecer ha sido D.B.D, para quien la Fiscalía pide doce años de prisión pero la acusación ha rebajado la pena a nueve años. El joven ha declarado que llegó al piso en el que se produjo la violación en manada tras recibir la llamada de uno de los acusados entre las 5:30 y las 6:00 de la madrugada. “Me dijo que fuera a su casa. No sabía si por algo bueno o por algo malo. Al final fui. Subí. Estaba todo muy oscuro. Veía siluetas y sombras porque no había luz. Llegué, me senté en un sofá. Me senté y me empezó a toquetear”, ha ido respondiendo según le iba preguntando su abogado.

También ha negado conocer antes a la víctima, con quien compartió centro de estudios. “Cuando fui a hacer el grado de FP nosotros teníamos horarios distintos de salir a comer, de salir al patio”, de todo.

Tras un receso de 30 minutos. La Fiscalía tomaba la palabra para desmontar uno a uno los argumentos esgrimidos por los acusados. En este sentido, el Ministerio Fiscal ve acreditado que las relaciones sexuales se mantuvieron sin consentimiento de la menor y que, además, hubo una diferencia evidente de edad y un grado ”considerable” en el grado de madurez y de desarrollo físico y psíquico de la víctima”, unas conclusiones que extrae apoyándose en las declaraciones de la víctima y en los informes periciales que el Instituto de Medicina Legal de València le practicó.