La prisión permanente para el asesino que acuchilló hasta la muerte a su hijo de 11 años en Sueca ya es definitiva

El Tribunal Supremo ha confirmado, como ya lo hizo antes el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), la condena a prisión permanente revisable impuesta a José Antonio A. C., el vecino de Sueca que el 3 de abril de 2022 mató en su casa de 27 cuchilladas a Jordi, su hijo de 11 años recién cumplidos, mientras dejaba que la madre escuchase sus gritos en una llamada desesperada del niño.

Así, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el condenado contra la sentencia del TSJCV que confirmó la condena que le impuso un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia.

Al parricida se le condenó por un "delito de asesinato hiperagravado, cualificado por la alevosía y el ensañamiento perpetrado sobre un menor de 16 años, con las circunstancias agravantes de parentesco y de discriminación por razón de género en concurso ideal con un delito de lesiones psíquicas". En otras palabras, un crimen vicario de motivación machista, ya que utilizó la vida de su hijo, a quien se la arrebató de manera cruel y dejando que el pequeño fuese consciente, con la única pretensión de causar el mayor daño posible a su exmujer y madre de Jordi, quien había cumplido los 11 un día antes, el 1 de abril.

De hecho, esa fue la excusa que usó el asesino para convencer a su exmujer de que dejase al niño pasar parte del domingo con él, para celebrar el cumpleaños.

Causar "el mayor dolor de todos los imaginables a su exmujer"

Además, Antonio A. C. fue condenado a seis años y veinte días de cárcel por maltrato habitual, amenazas, malos tratos y quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género, por los reiterados episodios de violencia machista cometidos contra su exmujer y madre de Jordi.

Según los hechos probados, el menor envió un mensaje de WhatsApp a su madre a las 14:04 horas para decirle si podía ir a recogerle cuando ya estaba en casa de su padre, en Sueca, porque el niño lo veía cada vez más violento.

Posteriormente, la mujer intentó en varias ocasiones ponerse en contacto por teléfono con él, llamándole al móvil, pero no obtuvo respuesta, y diez minutos más tarde el padre permitió que su hijo respondiera a la llamada de su madre mientras lo acuchillaba, para que escuchase los gritos de terror y agonía del niño. Los hechos probados recogen que mató a su hijo para causar “el mayor dolor de todos los imaginables a su exmujer” y que fue “el colofón de su deseo de dominación machista contra ella mantenido a lo largo de su matrimonio”.

Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de València fueron claros en el juicio, celebrado en enero de 2024: contabilizaron 27 heridas por arma blanca y 41 erosiones. Y aunque no pueden determinar cuál fue la primera, sí dejaron claro que la última de ellas fue la del cuello, mortal de necesidad, y compatible con un ataque por la espalda. A traición.

La mayor parte de las cuchilladas, detallaron, fueron lesiones defensivas, en las manos del menor cuando trataba desesperadamente de protegerse de su padre y sujetar el cuchillo.

José Antonio A. C., condnado por asesinar a su hijo de 27 cuchilladas para destrozar a su exmujer. / Miguel Ángel Montesinos

No hay prueba alguna de alteración psíquica

La Sala considera en esta sentencia, definitiva ya, que no hay prueba de una alteración psíquica, permanente o episódica, que pudiera afectar a la capacidad de culpabilidad del recurrente, que en su recurso reclamaba la aplicación de dicha eximente, nunca probada. De hecho, el informe forense de la unidad de valoración forense integral, expuesto por la médica forense y responsable del equipo, Purificación Beltrán, ante el jurado, fue demoledor. «Sabía perfectamente lo que hacía y lo hizo porque quiso, sin tener alteradas ninguna de sus facultades mentales», remachó ante las preguntas insistentes de la defensa para acreditar el supuesto trastorno mental transitorio. "El único fin de tenerlo en casa era matar al niño. Actuó por maldad. Hay personas malas, que hacen cosas malas sin estar enfermas", remarcó Beltrán, jefa de las unidades de valoración forense integral (UVFI).

A los forenses también les llamó la atención la nula reacción emocional al hablar de su hijo durante las entrevistas mantenidas con él para determinar su estado mental y emocional el día del crimen. Solo en una ocasión se refirió a su propio hijo por su nombre. Y nunca se emocionó. Cuando le preguntaron por qué no había abierto la puerta cuando la madre y la abuela, y después la Guardia Civil, llamaban desesperadamente al timbre y le gritaban que abriese, su única respuesta fue: "El xiquet ja estaba mortet, el pobret".

Afirma que la defensa “se limita a suponer que dada la buena relación previa del acusado con su hijo su reacción violenta no pudo tener otra explicación que un trastorno mental transitorio, pero los informes médicos aportados se sitúan en la dirección contraria”.

¿Reparación del daño? Ni siquiera lo intentó

Del mismo modo, el Tribunal Supremo, como antes hizo el TSJCV, rechaza aplicar la atenuante de confesión reclamada por el recurrente en otro motivo de su recurso. En este caso, razona que “no existió una confesión total en la medida en que el recurrente ha pretendido justificar su acción en la existencia de un trastorno mental y la admisión de haber dado muerte a la víctima tampoco ha supuesto un acto de colaboración, ya que el reconocimiento se realizó ante el descubrimiento de los hechos por los agentes de policía, una vez que resultaba prácticamente imposible negar la autoría”.

Por último, la Sala tampoco aprecia la atenuante de reparación del daño. En su sentencia indica que no habido una reparación efectiva, sino que la acción del recurrente se limitó a un ofrecimiento de reparación al señalar que otorgaría poderes para efectuar la donación del inmueble de su propiedad a la madre, pero no hay prueba de que esa donación tuviera lugar.

“Es significativo que ni siquiera se aportara a autos la escritura notarial de otorgamiento de poderes para verificar su existencia y su contenido real, como también que no compareciera a juicio el padre del acusado para confirmar su existencia. Por lo tanto, no consta que el ofrecimiento realizado fuera real y no existe acto alguno de reparación efectiva de ahí que el motivo debe decaer”, subraya la Sala.

El tribunal ha estado formado por el presidente de la Sala en funciones, Andrés Martínez Arrieta, y los magistrados Manuel Marchena, Vicente Magro, Susana Polo y Eduardo Porres (ponente), han explicado fuentes del TSJCV.