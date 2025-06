La Fiscalía no ha adoptado medidas contra los 6 detenidos por propinar una paliza a un menor a la salida del colegio

La Fiscalía de Menores no ha adoptado ninguna medida cautelar contra los los seis jóvenes, de entre 14 y 17 años, detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de un delito de lesiones graves tras propinar una paliza salvaje a un alumno a la salida de un colegio del valenciano distrito del Marítim. La víctima sufrió numerosas lesiones en la cabeza y un traumatismo craneoencefálico que le obligó a permanecer varios días hospitalizada.

Según las fuentes consultadas por Levante-EMV, la fiscalía esperará el avance de la investigación para decidir si acuerda o no alguna medida cautelar mientras llega el juicio, que se verá en la jurisdicción de Menores dada la edad de los detenidos. El argumento principal para no adoptar medidas fue que la víctima no había podido identificarlos plenamente, algo lógico ya que portaban capuchas y apenas hablaron.

La investigación, asumida por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de la C. Valenciana, se inició el pasado 14 de abril como consecuencia de una grave agresión ocurrida en las inmediaciones de un colegio en el distrito de Marítim de Valencia, el pasado 4 de junio, aunque los hechos no trascendieron hasta el lunes, cuando informó de lo sucedido la Policía Nacional de Valènca a través de un comunicado de prensa.

Armados con palos con clavos

Según las informaciones obtenidas, alrededor de diez jóvenes, cubiertos con capuchas, esperaron en las puertas del centro escolar a que saliera un alumno. Al identificar a la víctima, se abalanzaron sobre ella para acometerle con palos, algunos con clavos, así como propinarle puñetazos. Además, los presuntos agresores le lanzaron expositores de un comercio cercano, haciendo gala de una violencia extrema.

Durante la paliza, la víctima logró refugiarse en el interior de un estanco cercano. Como consecuencia del ataque, el chico sufrió múltiples lesiones en la cabeza, incluido un traumatismo craneoencefálico, requiriendo siete puntos de sutura para su recuperación.

Faltan cuatro agresores

Las labores de investigación efectuadas por los especialistas en bandas juveniles de la Policía Nacional, permitieron averiguar que el mismo grupo juvenil ya había sido objeto de investigación por un incidente anterior registrado en febrero, en el que amenazaron a otro estudiante de un centro escolar distinto.

Fruto de las pesquisas, los investigadores lograron identificar y detener a seis jóvenes, todos ellos menores de edad, el pasado miércoles, 4 de junio, como presuntos autores de un delito de lesiones graves.

Los arrestados han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores de Valencia. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la fiscal que recibió a los menores detenidos en su turno de guardia no ha adoptado medidas cautelares contra ellos, a pesar de que era el segundo incidente en el que se veían envueltos.

De hecho, la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que la víctima recuerda diez agresores, pero solo hay seis detenidos, los que tuvieron una participación directa en las agresiones.