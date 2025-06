El joven hallado en el Túria se ahogó en un tramo aún destrozado por la dana

El joven fallecido ahogado el pasado domingo en el río Túria a su paso por Manises, incidente por el que, además, ha sido detenido un amigo suyo por no auxiliarle, cayó al agua en uno de los tramos que siguen estando destrozados por la dana que asoló el pasado 29 de octubre buena parte del este y del sur de la provincia de València. Se trata de un área habilitada al baño antes de la catástrofe, pero que ahora es un espacio altamente peligroso, con la ribera repleta de maleza que la vuelven impracticable y accesos destrozados por la riada y cubiertos de montículos de escombros, cascotes y hierros retorcidos de lo que un día fueron las viviendas fuera de ordenación levantadas en ese punto, al pie del azud de la acequia de Tormos.

Fue ahí, en un recodo del río al pie de la presa del azud, donde agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, llegados desde su base en Guadalajara, recuperaron en la mañana de este martes el cuerpo sin vida del joven, de 20 años y nacionalidad china. El chico estaba desaparecido desde la madrugada del domingo, cuando no regresó a casa tras haber quedado esa tarde con un amigo, de 19 años y también de origen chino.

Abandonado en el río

Ese amigo ha sido detenido por un delito de omisión del deber de socorro, ya que al parecer presenció su caída al agua, pero no alertó a nadie y abandonó el lugar tras supuestamente intentar sacarlo del río y no lograrlo, según informó este martes la Jefatura Superior de Policía de la C. Valenciana.

Los investigadores tuvieron conocimiento de la desaparición este lunes, a través de la denuncia de un familiar que acudió a la Comisaría de Quart de Poblet-Manises para manifestar no saber nada de él desde la madrugada del domingo, después de que saliese con un amigo a un parque situado en las proximidades de la bajada al azud de la acequia de Tormos.

Agentes del GEO recuperan el cadáver del joven de de 20 años ahogado en el Túria, a su paso por Manises. / Policía Nacional

Las indagaciones de los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la citada comisaría permitieron averiguar que el joven habría caído al río Turia la misma noche de su desaparición y que su amigo habría presenciado lo sucedido. Tras supuestamente intentar sacarlo del agua y no lograrlo, lo habría abandonado en el río a su suerte, sin siquiera alertar de lo ocurrido.

Mintió a la policía

Es más, en un primer momento, ni siquiera informó a los policías que le tomaron declaración el lunes como testigo, y ante los que afirmó "no recordar nada" dado el estado de embriaguez en el que se encontraba. Por todo ello, los investigadores han detenido al amigo como presunto autor de un delito de omisión del deber de socorro.

A partir de ahí, la Policía Nacional desplegó un dispositivo de búsqueda del joven desaparecido en ese tramo del Túria, gracias al cual agentes de Seguridad Ciudadana localizaron a las ocho de la mañana del martes un cuerpo flotando en el recodo citado.

A continuación, los expertos en buceo del GEO se encargaron de rescatar el cuerpo y de sacarlo del agua, mientras que la Policía Científica realizó la inspección del lugar. El cadáver fue levantado por orden del juzgado de guardia de Quart y trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) de València, donde se le practicará la autopsia este miércoles.