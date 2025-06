Un joven se enfrenta a una pena de diez años por forzar a una menor a mantener relaciones sexuales

Un joven se enfrenta a una pena de diez años de prisión y el pago de una multa de 10.000 euros por agredir sexualmente a una menor de edad, a la que presuntamente forzó a mantener relaciones sexuales, no consentidas y sin que la víctima tuviera capacidad de reaccionar, tras invitarla a su casa con la excusa de que se tenía que dar una ducha.

Los hechos que han sido juzgados este miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia tuvieron lugar el 21 de agosto de 2023 en un municipio de l'Horta Sud que este diario no revela para proteger el anonimato de la menor. Tras conocerse a través del tío de ella y haber mantenido contacto durante un año a través de Facebook, ambos quedaron para dar un paseo por la Ciudad de las Artes y las Ciencias y conocerse mejor.

"Le dije que no quería y que parara"

Con la excusa de que salía de trabajar y necesitaba ducharse antes de ir al lugar de la cita, el acusado le pidió que le acompañara al piso que compartía con otras personas en un municipio de l'Horta Sud. Una vez allí, el joven se metió en el cuarto de baño a ducharse y ella le esperó en su habitación, recostada en la cama al no haber sillas en las que sentarse, mientras hablaba por videollamada con un amigo.

Según ha relatado la víctima, quince minutos después el joven salió desnudo, con una toalla atada a la cintura, y le pidió que dejara el teléfono, a lo que esta se negó. En ese momento, se dirigió a ella, le quitó de forma brusca el teléfono y empezó a darle besos en el cuello mientras ella permanecía de espaldas. "Me di la vuelta, le dije que no quería y que parara", ha recordado. Lejos de ello y "con ánimo libidinoso", según el relato de la Fiscalía, el joven la desnudó para después hacer lo propio, se tumbó encima de ella y la penetró vaginalmente hasta finalizar mientras ella permanecía inmóvil, ha declarado la víctima.

Los wasaps, la prueba clave

Por su parte, el acusado, que se encuentra en situación irregular y podría ser expulsado del país por los hechos que se le imputan, ha solicitado ser el último en declarar, aunque ha accedido a responder a las preguntas de la fiscal y de la acusación. El joven ha negado los hechos y ha alegado que las relaciones sexuales fueron consentidas, tras intercambiar unos besos en la boca que se dieron "mutuamente". Ha sostenido, además, que fue la menor la que se desnudó y "como se quitó la ropa, entendí que era un sí". Se ha escudado también en que la acompañó a su casa después de los hechos y admite que la menor pudiera haberse sentido incómoda, algo que atribuye a que "no le complací sexualmente".

El acusado durante la vista oral celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Valencia. / A. Pérez

Esclarecedores han resultado los wasaps que ambos intercambiaron horas después y que, para la fiscal, acreditan la versión de la menor. En ellos, el acusado manda mensajes como "no le quise hacer mal" o "si se hubiera involucrado más hubiera disfrutado más". Incluso en la conversación ella decía "pero yo no quería" a lo que el acusado respondió "discúlpeme, eran más las ganas". "Me refería a que me preocupé más de disfrutar yo que ella", ha sostenido el procesado.

La Fiscalía mantiene la petición de cárcel

Tras escuchar a todas las partes, el Ministerio Fiscal ha elevado las conclusiones a definitivas y ha mantenido la petición de una pena de diez años de prisión por un delito de agresión sexual. Para la fiscal no han quedado desacreditados los hechos juzgados "ni una finalidad de venganza en la que se escude la víctima". Ha destacado, además, las contradicciones del acusado y la existencia de una prueba admitida por el agresor, en referencia a los mensajes, que acredita que la menor no quería mantener una relación sexual y que él se estaba disculpando por haberlo hecho.

La acusación, ejercida por el letrado Niceto Blanco, mantiene también la petición de la pena al entender que la declaración de su representada "es persistente desde el inicio" y su versión "es mucho más razonable" mientras que el acusado "está dando una versión exculpatoria preparada para eludir su responsabilidad". Por su parte, el abogado de la defensa ha pedido la absolución del acusado al no ver constatados los hechos. En este sentido, ha pedido a la jueza no dar más credibilidad a uno que al otro y ha pedido que prime la presunción de inocencia porque "se producen dos versiones de los hechos en los que inicialmente solo son conocedores ellos dos".