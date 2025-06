Detenido un presunto depredador sexual en Petrer tras ocho años de investigación

La Policía Nacional de Elda-Petrer ha detenido a un vecino de Petrer acusado de haber cometido supuestamente una decena de agresiones sexuales a mujeres de diferentes edades. A las víctimas las abordaba por la calle de madrugada cuando se encontraban solas. Se empleaba con violencia y solía actuar siempre en la zona de la Frontera, la Santa Cruz y la avenida de Madrid en Petrer así como en las inmediaciones del parque de la Concordia y la calle Jaime Balmes de Elda. Para todas las víctimas había usado un modus operandi muy similar, aunque procuraba dejar pasar tiempo entre una agresión y otra para evitar ser detectado.

El arrestado tiene entre 40 y 50 años, nacionalidad española, llevaba una vida normalizada y es muy conocido en Petrer.

La investigación ha resultado muy laboriosa -de ahí que se haya prolongado desde que en 2017 se denunciaron los primeros casos- porque el presunto agresor sexual actuaba de forma esporádica, abordaba a las víctimas por la espalda ocultando su rostro y pasaba largas temporadas sin cometer nuevos delitos.

Denuncia en redes

El último caso ha tenido gran repercusión a través de las redes sociales, lo que ha permitido que la Policía estrechara el cerco sobre el sospechoso para identificarlo. Una pareja relató como un día sobre las seis de la madrugada habían escuchado gritos y llantos en una calle de Elda, lo que hizo que se asomaran al balcón rápidamente. Según su relato, una joven de entre 20 y 22 años estaba gritando y sollozando porque había sido abordada por un individuo por la espalda, tapándole la boca e intentando llevársela. En el momento del ataque, la víctima iba hablando por videollamada con una amiga para no ir sola, según ese relato.

"A la pobre le ha partido el labio al engancharla, iba llena de sangre y estaba en shock", detalla la citada publicación en redes sociales. La víctima consiguió huir y quedarse en una esquina, mientras la pareja bajaba a ayudarla mientras esperaban a que vinieran sus padres a recogerla. Aunque la pareja señala que no llegó a ver al agresor, porque su balcón no daba a la avenida. Tampoco lo hizo la víctima, ya que fue abordada por la espalda y no pudo ver a su agresor.

La publicación en redes hacía un llamamiento a extremar la precaución porque no era la primera vez que pasaban hechos como éste. Tanto la víctima como estos testigos habían presentado una denuncia en la Comisaría. A raíz de estas pesquisas, la Policía pudo terminar de atar cabos e identificar al presunto agresor, que está todavía pendiente de pasar a disposición judicial. La investigación sigue abierta, ya que no se descarta que se puedan localizar a nuevas víctimas.