Un ex soldado ucraniano se aferra a la proximidad de Orban con Putin para frenar su extradición a Hungría por estafa

"Si hubiera cometido los delitos que dicen que cometí yo no estaría viviendo en un piso, con las cosas a mi nombre, en Torrevieja, viviendo una vida normal; no querría que me encontraran... ahora estoy muy estresado, mi pareja también. En Hungría no sé lo que me va a pasar". Hennaddi Derymarko, ex soldado ucraniano de 32 años, lleva desde el 28 de marzo con el corazón en un puño después de que agentes de la Policía Nacional le detuvieran tras una Orden Europea de arresto emitida por un tribunal comarcal de Hungría acusándole de estafa y blanqueo de capitales dentro de una trama delictiva.

Dice que en Hungría ha estado solo dos veces, "de turista siempre", y que solo conoce levemente a uno de los acusados en esa presunta red. "¿Para qué organización criminal puedo estar trabajando en Hungría si he estado dos días de turista? Es absurdo total. Un abogado que ha visto lo que tienen contra mí dice que no hay ninguna prueba, que todo está basado en testimonios", asegura Hennaddi, que pidió el asilo político como desplazado por la guerra tras la detención.

Cinco años en el Ejército ucraniano

Es una de las pocas opciones que le quedan, ya que recientemente, en un auto al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de su abogado contra la orden de extradición.

En su recurso, el abogado argumentó un riesgo para su salud, por el estrés que está sufriendo su cliente, además de por la falta de concreción en la descripción de los hechos recogidos en la Orden de Extradición "cuya calificación jurídica ha sido modificada sustancialmente sin explicación objetiva ni base probatoria nueva".

Asimismo, exponía el "riesgo de represalias y motivación política" detrás de su extradición, ya que "Hungría ha mostrado su apoyo a Rusia en el conflicto armado que mantiene con Ucrania".

El afectado fue durante cinco años soldado en el cuerpo especial Bulat del Ejército de Ucrania y estuvo en el Donbás en 2015

En ese sentido su defensa recordó que durante cinco años, desde 2014 a 2019, formó parte del Ejército en el cuerpo especial Bulat del Servicio de Seguridad del Estado de Ucrania, "interviniendo en labores de combate, protección y mantenimiento del orden público". "En el Donbás estuve en 2015", recuerda por teléfono desde Torrevieja el afectado.

Principio de confianza mutua de la UE

La Audiencia, en un auto fechado el 26 de mayo, desestimó, sin embargo, el recurso, recordando que la "petición de entrega se circunscribe al ámbito de la Unión Europea en el que rige el principio de la confianza mutua" y subrayando que la Orden cumplía todas las exigencias legales.

"Las supuestas represalias políticas que se aluden en el recurso, además de carecer de toda base probatoria, no constituyen una causa de denegación de la entrega porque no están contempladas en la legislación nacional ni comunitaria", afirmaba la Audiencia en su resolución.

El abogado Hennaddi ha pedido, en un último intento, la paralización de la entrega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y ante el Ministerio del Interior, al menos hasta que salga la respuesta de la petición de asilo.

En ese sentido, la defensa del ex soldado recuerda que, según el artículo 19 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, la presentación de una solicitud de protección internacional suspende, hasta la decisión definitiva, la ejecución del fallo de cualquier proceso de extradición de la persona interesada que se halle pendiente. Esta suspensión se comunicaría inmediatamente al órgano judicial o gubernativo correspondiente.

Mi extradición violaría la ley nacional, el derecho internacional y los tratados de derechos humanos, ya que la solicitud de asilo suspende legalmente cualquier entrega

"Mi extradición violaría la ley nacional, el derecho internacional y los tratados de derechos humanos, ya que la solicitud de asilo suspende legalmente cualquier entrega, y existen riesgos reales de persecución y vulneración de mis derechos fundamentales", denuncia Hennaddi, que dice que tiene indicios de que su detención es claramente una represalia.

"Cuando vine a España en agosto de 2022 por la guerra pasé por Rumanía y Hungría y allí, en la frontera, los policías me hicieron preguntas sobre la guerra y la asociación que tengo para ayudar a ucranianos. ¿Cómo sabían eso? La asociación la monté al principio para ayudar a niños sin recursos pero ahora es de ayuda a Ucrania", relata Hennaddi, que en su día fue un niño de acogida en programas de verano en España y de ahí que hable casi un perfecto español.

"La situación era muy peligrosa"

"Ahora mismo Hungría está muy en contra de Ucrania. Hace una semana Viktor Orban [presidente de Hungría] dio una entrevista en la televisión donde estuvo 24 minutos criticando a los ucranianos", razona Hennaddi, que afirma que tiene familia en Ucrania que depende totalmente de él económicamente en la actualidad.

"Me fui porque la situación era muy peligrosa. Diez personas de mi entorno, más jóvenes que yo, están muertas ahora. Yo tengo muchas obligaciones. Tengo dos hermanos en Ucrania y mi padre con cáncer de estómago. Soy la única persona que ayudo a mi familia, si ahora no voy a poder trabajar...", lamenta el ex soldado, que cotiza como autónomo y gestiona desde aquí un negocio de alquiler de terrenos en su país de origen.

"No sé", concluye, "me quedan muy pocos días, me parece imposible ya encontrar una solución. Ya casi he bajado los brazos".