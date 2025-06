La segunda víctima mortal del Túria: Un chico "lleno de vida" con "muchos proyectos por delante"

"Era un chico muy lleno de vida y con muchos proyectos por delante". Así describen sus familiares a Edward Jeferson, el joven de 29 años que fue hallado sin vida este lunes tras ahogarse en la presa del Azud de la Acequia de Tormos, lugar al que acudió el domingo junto a su novia y otra pareja para evadirse del calor de la capital. Se trata de la segunda víctima mortal en menos de una semana en esta misma zona del Parc Natural del Túria, tras localizar el pasado martes el cuerpo sin vida de un joven de 20 que llevaba dos días desaparecido.

Jeferson, como era conocido por sus amigos y seres queridos, nació en Colombia, pero residía en València desde hacía años. Sus allegados destacan sobre él que es una persona "muy trabajadora" que "tenía muchos proyectos por delante". Para escapar de las altas temperaturas que abrasaron la provincia de Valencia este fin de semana, el joven organizó una escapada con su novia y otra pareja al río Túria, a una zona en la que el baño no está autorizado aunque está muy frecuentado por vecinos y turistas, especialmente en los episodios de calor.

Fue arrastrado por la corriente y no sabía nadar

Lo que prometía ser una jornada de ocio y desconexión con amigos acabó siendo una tragedia. Con la intención de refrescarse, el joven se introdujo en el agua y fue arrastrado por la corriente unos metros, hasta una zona que superaba los cuatro metros de profundidad, según indicios de la Policía Nacional. El joven, que no sabía nadar, comenzó a pedir auxilio sin éxito. En cuestión de segundos, sus acompañantes le perdieron el rastro, por lo que alertaron a los servicios de emergencias, dando inicio un amplio operativo para encontrarlo.

Momento de la búsqueda del joven desaparecido en el río Túria / Francisco Calabuig

Al caer la noche, los efectivos movilizados por el Consorcio Provincial de Bomberos tuvieron que retirarse a primera hora de la noche, reanudando la búsqueda a primera hora de este martes. Buceadores del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional se sumaron a la búsqueda el segundo día tras ser desplazados desde su sede en Guadalajara. Poco después de retomar el operativo, sobre las 10:30 horas, confirmaban la peor de las noticias al hallar el cuerpo sin vida del joven en el interior del agua.

El tramo donde se han ahogado ambos jóvenes es extremadamente peligroso en este momento, ya que, precisamente por los destrozos del fondo causados por la dana y los restos de todo tipo depositados en el cauce, no visibles en superficie, hay alternancia de puntos con poca cobertura con otros de varios metros de profundidad.

"El río ahora es muy peligroso"

Su muerte ha provocado una profunda consternación en Manises al tratarse de la segunda persona en perder la vida en una zona que hasta antes de la dana era muy frecuentada por vecinos y vecinas. Una de ellas, María José Gallego, quien acudía frecuentemente "para darnos un baño, refrescarnos, e incluso veníamos a comernos una paella". La mujer cuenta que antes de la dana esta era una zona muy tranquila en la que el agua apenas superaba el metro y medio de profundidad.

Algo que cambió, y mucho, después de las inundaciones, modificando considerablemente la morfología del río. "Ahora ya no se podía ni pasar casi porque está todo devastado, con cañas y hierros. Incluso hay restos de coches y bicis", narra la vecina.

Familiares del joven fallecido este domingo en una zona de baño del río Túria, a la altura de Manises. / Abraham Pérez

Un argumento que respalda José, otro vecino que reconoce que era bañista habitual de la zona y que ahora ha dejado de venir "porque es un peligro". "Hasta el verano pasado venía mucho, sobre todo con mis amigos. Me cubría hasta el cuello. Pero desde la dana es mucho más profundo. El río ya no es el que era antes y ahora no es seguro bañarse", alerta el vecino de Manises, quien considera que las administraciones "deberían de hacer algo para evitar que se bañe la gente. Se han muerto ya dos personas, pero como no hagan nada morirá más gente".