¿Quién debería restringir el baño en el tramo del Túria en que murieron dos jóvenes?

La muerte de dos jóvenes en menos de una semana por causas idénticas, ahogamiento, y en un mismo punto, la presa del Azud de la Acequia de Tormos en el río Túria a su paso entre Manises y Paterna, ha puesto sobre la mesa un interrogante: ¿Se podrían haber evitado estas muertes, tal y como sostiene la familia de Jeferson, el segundo fallecido?. Pero además hay una segunda pregunta: ¿Es responsable alguna administración pública o, como parece indicar la normativa, la responsabilidad recae solo sobre quien decide meterse en el agua?

Hasta tres administraciones distintas tienen competencias en la gestión de esta zona de baño en la que se ha producido la doble tragedia: el Ayuntamiento de Manises, la Generalitat Valenciana y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Sin embargo, no todas ellas tienen el mismo grado de responsabilidad sobre el terreno. A esto, además, hay que añadir la ley estatal, que limita la prohibición del baño en el dominio público hidráulico. Vayamos por partes.

Para evitar sucesos como los acontecidos en esta última semana, la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana pidió habilitar zonas seguras y con socorristas en algunos ríos porque, a pesar de los riesgos, la gente seguía acudiendo a ellos a bañarse. Además, las tres administraciones competentes acordaron una serie de medidas en el mes de marzo para disuadir a los bañistas ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Sin embargo, según denunciaron los familiares de Jeferson, en esta zona de baño frecuentada por vecinos y turistas, no había ninguna señal que advirtiera del peligro.

Ley de Aguas

Con la ley en la mano, ninguna administración es responsable de la muerte de los dos jóvenes al no poder prohibir el baño en esta ni en ninguna zona de baño público, pudiendo únicamente disuadir a los bañistas de hacerlo, alertando mediante cartelería de los riesgos existentes, agravados además por el cambio de morfología del río tras la dana del pasado 29-O.

Así lo señala el artículo 50 de la Ley de Aguas, que especifica que el baño es un uso común, que puede ejercerse libremente y bajo la responsabilidad de la persona bañista, siempre que con la actividad no se cause un perjuicio sobre la cantidad o calidad del recurso hídrico circulante por el cauce. Este punto advierte, además, que la seguridad de las personas no es competencia de las Confederaciones Hidrográficas "ni siquiera cuando estas realizan actividades como el baño (u otras, como barranquismo, navegación, etc.) en los cauces de la demarcación".

El Ayuntamiento de Manises

Desde el Ayuntamiento de Manises sostienen que han reclamado "a las administraciones competentes" que se decrete la prohibición de las zonas de baño, una petición que han trasladado a través de la Asociación de Municipios vinculados al Parque Natural del Turia, a la que se han sumado el resto de municipios que conforman la asociación, y en la que piden, además, "la elaboración de un decreto que determine las prohibiciones y restricciones".

Un cartel instalado por el Ayuntamiento de Manises recomendaba no bañarse en la zona antes de la dana. / Google Maps

Fuentes municipales consultadas por este diario destacan también que durante la reunión mantenida en marzo con el comisionado de la dana "reclamamos la especificación por parte del Parque Natural del Turia de señalización que recogiera, expresamente, la prohibición del baño a lo largo de todo el cauce del Túria por las graves consecuencias que su lecho podría tener".

Estas mismas fuentes remarcan que la zona en la que se han producido los ahogamientos "estaba precintada por parte de la Policía Nacional desde la semana pasada tras el anterior ahogamiento", algo que desmienten vecinos, testigos y familiares. Respecto a la colocación de cartelería en el borde del río, tal y como reclamaban los familiares del segundo fallecido, desde el consistorio alegan que esta no es una competencia municipal, aunque avanzan que están trabajando en la colocación de carteles en los accesos previos al río para evitar y prevenir futuros ahogamientos, como ya han hecho otros ayuntamientos por los que transcurre el río, como por ejemplo Riba-roja.

Generalitat Valenciana

Por su parte, la Generalitat Valenciana ostenta las competencias del Parc Natural del Túria, paraje en el que se encuentra el río. Desde la conselleria de Medio Ambiente, dirigida por Vicente Martínez Mus, descargan la responsabilidad en los ayuntamientos, que son los que tienen que delimitar la entrada en estas zonas, ya sea a través de la policía local o nacional. Recuerda, además, que en marzo pactaron una recomendación conjunta con ayuntamientos y la CHJ para pedir a la gente que no se bañara en ningún punto del Túria.

Señal de zona de "baño peligrosa" en la Presa de Manises, una de las identificadas por la CHJ. / Loyola Pérez de Villegas

Asimismo, matizan que esta zona no estaba habilitada para el baño, a diferencia de otras playas fluviales. De hecho, en la página web del parque natural se advierte que las aguas en esta zona del Túria "se almacenan en varios embalses y parecen estar tranquilas, pero en las orillas hay mucho barro estancando y diversos elementos dentro del río por lo que el baño está totalmente prohibido en toda la zona". No obstante, esta indicación habla del área recreativa de Manises, ubicada a varios kilómetros de la zona en la que se han producido los ahogamientos.

Confederación Hidrográfica del Júcar

Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Júcar se escuda en lo recogida en la Ley de Aguas y defiende no tener competencias en esta zona, desdiciendo así la versión del ayuntamiento. Sin embargo, cabe recordar que, antes de la dana, el órgano de cuenca instaló varios paneles a lo largo del cauce advirtiendo los riesgos de bañarse, unos carteles que fueron arrasados por el agua.

Del mismo modo, la CHJ elaboró un listado señalando hasta 46 zonas peligrosas para el baño en ríos, azudes y embalses de la Comunitat Valenciana en la que advertía de la peligrosidad en la zona de La Presa de Manises, omitiendo la presa del Azud de la Acequia de Tormos en el río Túria, donde se han producido los dos ahogamientos.