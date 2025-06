Un crimen y un precinto policial que se eternizó en Vigo: "La casa parece una selva"

"No entiendo el motivo por el que esperaron tanto tiempo para devolvernos las llaves. Debido a esta demora, la casa se encuentra en un estado salvaje, parece una selva, y el olor es indescriptible". Javier Pérez Docampo es uno de los hijos de Mari Carmen, la mujer de 71 años que el 3 de abril de 2024 murió acuchillada a manos supuestamente de su hermano Juan, un sexagenario diagnosticado de esquizofrenia paranoide que estaba tutelado.

Desde aquel día, una cinta policial impedía el acceso a la vivienda de Vigo donde ocurrió el homicidio. No ha sido hasta este lunes, transcurridos casi 15 meses desde entonces, cuando la Policía Nacional procedió a la retirada del precinto una vez el juzgado instructor emitió la autorización.

Estado de la finca de la casa tras casi 15 meses cerrada. / Adrián Irago

La familia ya pudo entrar en la casa, pero la escena, describen, es "desoladora". "Nos la entregan sin más. Como es un domicilio particular, tenemos que hacernos cargo de limpiar el escenario del crimen, algo que me indigna, que no entiendo, porque es una situación por lo que obviamente no tendríamos que pasar ni yo ni ningún otro allegado de mi madre", lamentaba Javier, que ya se ha puesto en contacto con una empresa especializada para que lleve a cabo parte de la limpieza.

Junto al estado de abandono de la casa y de la finca exterior como consecuencia del paso del tiempo, debido a la borrasca Ivo la propiedad lleva además meses sin electricidad, lo que ha derivado en la severa putrefacción de los productos comestibles que había en el frigorífico y en el arcón congelador. A causa de los temporales que hubo en invierno también hay una mesa de cristal y otros efectos rotos.

Inspecciones

La acusación particular que representa al marido y a los hijos de Mari Carmen ya había pedido varias veces el desprecinto y la limpieza previa de la vivienda, pero no ha sido hasta el 9 de junio cuando la jueza sustituta del juzgado instructor –la tercera que se hace cargo del caso tras los otros dos magistrados que estuvieron al frente de la sala desde la fecha del crimen– dictó la providencia autorizando el desprecinto "por no ser ya necesario su mantenimiento a los fines de la investigación". Las diligencias policiales efectuadas en la casa –fundamentalmente las inspecciones técnico-oculares en la zona de entrada donde ocurrió el crimen y en el dormitorio donde fue sorprendido el presunto agresor– ya se habían completado en los primeros días y semanas tras el homicidio.

El presunto agresor está ingresado en el módulo de Enfermería del hospital. Los forenses han concluido que tenía "anuladas" sus capacidades para comprender y actuar, lo que apunta a una posible inimputabilidad. Los hijos de la víctima luchan para que la FUNGA vaya a juicio como responsable subsidiaria: pese a que debía vigilarlo, Juan llevaba meses sin tomar su medicación. Y una descompensación psicótica por no poner los inyectables derivó en el crimen.