Muere un hombre de 56 años ahogado en una piscina comunitaria de Alcossebre

Un hombre de 56 años ha fallecido este domingo tras sufrir un ahogamiento en una piscina comunitaria de Alcossebre. Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el aviso se ha recibido alrededor de las 14:15 horas.

Hasta el lugar se movilizó inmediatamente una unidad del Servicio de Asistencia Médica de Urgencia (SAMU), cuyo equipo médico ha practicado sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada a la víctima. Pese a los esfuerzos sanitarios, el hombre no respondió a la reanimación y los facultativos confirmaron su fallecimiento en el lugar del suceso.

Por el momento, se desconoce si la muerte ha estado provocada por una hipoxia o si atiende a otros motivos. Así, habrá que esperar a los resultados de la autopsia, que determinará las causas exactas del fallecimiento.

Segundo ahogamiento en 24 horas

La muerte por ahogamiento del hombre de 56 años se produce apenas 24 horas después de que una niña de 14 fuera rescatada in extremis de una piscina particular en Torrrent. El aviso se recibió a las 13:40 horas, cuando la menor, que estaba dándose un baño junto a su hermano, se ahogó por motivos que no han trascendido.

Mientras llegaba la ambulancia, una familiar le realizó las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) siguiendo por teléfono las indicaciones que recibía de los asistententes del CICU. A su llegada, el personal sanitario del SAMU consiguió reanimarla.

La niña fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica con pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones cerebrales sufridas como consecuencia del ahogamiento.