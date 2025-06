Concedido un primer permiso penitenciario de 4 días al exmilitar de la Manada

El juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 5 de Salamanca ha autorizado el primer permiso al exmilitar Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco miembros de la Manada que fue condenado por violar a una joven en los Sanfermines de 2016, y de este modo podrá salir durante cuatro días de la cárcel de Topas (Salamanca).

El juez ha avalado el permiso concedido por Instituciones Penitenciarias a Cabezuelo al haber cumplido una cuarta parte de la condena y contar con informes favorables ante su buena conducta en prisión, según han informado a EFE fuentes judiciales.

Al tratarse de un permiso de más de dos días, en concreto de cuatro días, el juzgado ha tenido que dar su autorización a la salida concedida por Instituciones Penitenciarias.

El exmilitar fue condenado a 15 años de cárcel por la violación grupal de Sanfermines, a otros tres años y tres meses por un delito contra la intimidad al hacer fotos y vídeos de esa agresión y a un año y medio de prisión por otra agresión sexual previa -aunque se conoció después- ocurrida en Pozoblanco (Córdoba).

En septiembre de 2023, el exmilitar se desmarcó del resto de los condenados, cambió de abogado y manifestó su "deseo" de cumplir los 15 años que le impuso el Tribunal Supremo y alcanzar su "reinserción", renunciando a la rebaja de un año de condena que le correspondería por aplicación de la ley del solo sí es sí.

En una carta publicada cuando Ángel Boza, otro de los miembros de la Manada, consiguió esa reducción de condena, Cabezuelo dejó claro que él no iba a seguir sus pasos. "Mi único deseo es cumplir la pena que se me impuso en los propios términos que dictó la sentencia y alcanzar mi reinserción, labor con la que me encuentro férreamente comprometido desde mi ingreso en el centro penitenciario en el que cumplo condena y durante su cumplimiento".