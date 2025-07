Detenido el secretario de un ayuntamiento de la Vall d'Albaida por agresión sexual a una becaria menor de edad

La Guardia Civil ha detenido y puesto a disposición de la jueza de Instrucción 2 de Ontinyent, en funciones de guardia, al secretario de un ayuntamiento de la Vall d'Albaida por agredir sexualmente a una menor de 16 años a la que tutelaba en las prácticas formativas que estaba desarrollando en el consistorio. Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la niña, muerta de miedo, se encerró en un baño y pidió ayuda a una amiga tras los tocamientos libidinosos, que el arrestado ha negado y ha atribuido a una mala interpretación de la menor.

Los hechos, que investiga ya la titular del citado juzgado, se produjeron el pasado 23 de junio, mes y medio después de que la chica, que cursa estudios postobligatorios, fuera asignada al ayuntamiento de un municipio de la Vall d'Albaida que este diario no desvela para proteger la identidad de la menor y evitar su revictimización. Según el relato que ha expuesto la niña ante la Guardia Civil de Xàtiva, en presencia de sus padres, sufrió dos episodios de índole sexual por parte del arrestado, uno por la mañana, más leve porque se quedó en un comentario, y otro, más grave, por la tarde, cuando presuntamente pasó a la acción.

¿Ponerle crema a una becaria y menor de edad?

En la denuncia interpuesta por la menor, que ha refrendado su amiga, se explica que, cuando llegó esa mañana al consistorio junto con la otra becaria, el secretario del ayuntamiento, que ejercía de tutor a pesar de que la tutora designada era otra funcionaria, le había hecho varios comentarios sobre que se había quemado la piel con el sol, que habría rematado con una frase absolutamente inapropiada hacia una menor realizada, además, en el marco de una relación laboral y académica en la que el acusado no solo era su superior, sino quien debía valorar las prácticas: "Deja que te ponga crema que te has quemado y te hago un masaje". A ello se une que, sin que hubiera razón para ello y a pesar de que llevaba mes y medio de prácticas, le pidió el teléfono a la chica y les hizo regresar por la tarde, con la excusa de que debían recuperar unas horas.

De hecho, cuando volvieron después de comer, el edificio estaba prácticamente vacío. Las dos adolescentes han coincidido en que únicamente estaban ellas, la bibliotecaria y el alto funcionario, y que este le asignó tareas a la otra joven en el piso superior, de manera que se quedó a solas con la denunciante en la planta baja. Es más, en su declaración la chica relata que la invitó a entrar en uno de los despachos y que cerró la puerta, tras lo cual le pidió que se sentara frente al ordenador, porque iba a dictarle un documento.

Es en ese momento, ha explicado la adolescente, empezó a tocarle el pelo y volvió a hacerle el comentario sobre que le dejara ponerle crema y hacerle un masaje, para, a continuación, coger un bote de crema y empezar a aplicársela por la espalda y los hombros, algo que él mismo reconoció después en el cruce de mensajes con su víctima cuando esta le recriminó los hechos al día siguiente.

Le dijo que no la tocara, pero siguió

La menor, pese a estar atenazada por el miedo, le dijo que no la tocara, que se sentía molesta y que ya le habían puesto crema en su casa. Afirma que su superior no solo no paró, sino que continuó dictándole y tocándole la espalda, para a continuación continuar por la parte delantera aunque sin llegar a los senos. La niña rememora que empezó a temblar de miedo y que trató por todos los medios de no llorar, asustada, sobre todo, por la actitud de absoluta normalidad del ahora detenido, quien, además, afirma la menor, llegó a ponerle una mano sobre la suya y la otra, rodeando su cintura. Luego, continúa el relato la adolescente, le pidió ir a otro lugar del ayuntamiento, circunstancia que aprovechó la víctima para decir que le urgía ir al cuarto de baño y deshacerse de su presunto agresor sexual. Allí, encerrada en el aseo, pidió ayuda desesperadamente a su amiga a través de mensajes de WhatsApp que han sido aportados al juzgado.

La otra becaria se la encontró temblando y llorando, y tras conocer lo sucedido, recogieron sus cosas y se fueron sin acabar su jornada. La menor, que ya había llamado a su padre desde el baño pidiéndole que fuera a recogerla, contó lo sucedido a sus progenitores en cuanto llegó a su domicilio. De manera inmediata, los padres fueron con la menor al puesto de la Guardia Civil más próximo a su domicilio y presentaron la correspondiente denuncia. Tres días después, una vez investigados los hechos, detuvieron al presunto agresor sexual, a quien dejaron después en libertad, pero investigado por los delitos de agresión sexual y acoso sexual a una menor, por los que deberá comparecer ante la jueza en cuanto lo cite a declarar.