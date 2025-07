Detenido en València por difundir información sin contrastar de la dana bajo el logo del 112

La Policía Nacional ha detenido a uno de los muchos difundidores de noticias falsas a los que el Ministerio del Interior prometió perseguir por haber amplificado (y creado) bulos e información sin contrastar en los momentos más críticos de la dana que el pasado 29-O arrasó el buena parte del este y del sur de la provincia de València, provocando 228 víctimas mortales -tres continúan desaparecidas-, decenas de miles de afectados y daños por valor de millones de euros.

Se trata de un joven de 21 años, originario de Alicante pero afincado en València porque estudia en esta ciudad, en la que ha sido detenido este miércoles y acusado de un delito de usurpación de funciones, a quien han conseguido poner nombre y apellidos tras ocho meses de investigación.

"Falsa alarma entre la población afectada"

La investigación policial, llevada a cabo por el grupo de la brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de la C. Valenciana especializado en desinformación en la red, dio comienzo después de que la propia Generalitat Valenciana denunciara los hechos, el 30 de octubre, solo un día después de la catástrofe. Lo hizo a través de la Asesoría de Asuntos Generales de la Consellería de Justicia e Interior, como responsable del área de redes sociales, y en la misma ponía de relevancia la existencia de una cuenta no oficial en Twitter que estaba difundiendo información no contrastada, simulando ser una extensión de la cuenta del 112 GVA, "generando por tanto una falsa alarma en la sociedad en los momentos más críticos ocasionados por la dana, con el consiguiente peligro para la población afectada", asegura ahora la Policía Nacional en un comunicado.

Los investigadores comprobaron la existencia del perfil que aparentaba ser una extensión del servicio de Emergencias 112, ya que empleaba logos e imágenes corporativas del mismo, por lo que establecieron un dispositivo para identificar a los responsables.

Replicaba todo tipo de informaciones

"Tras una ardua y laboriosa investigación de ocho meses, los agentes identificaron a un joven de 21 años como administrador de dicho perfil, localizándolo y deteniéndolo como presunto autor de un delito de usurpación de funciones públicas, ya que realizó funciones que no le eran propias, y publicó contenido no veraz generando alarma social en los peores momentos de la dana", ha afirmado la Policía en su comunicado emitido este jueves.

Según la información contrastada por este diario, el ahora detenido se habría limitado a replicar los tuits del 112 durante los primeros momentos, pero, dada la escasa información oficial que había en ese momento, acabó por incluir cualquier dato que encontraba, sin saber si era cierto o no.

El arrestado, sin antecedentes policiales, quedó en libertad tras tomarle declaración, y fue advertido de su obligación de comparecer ante el juzgado de Instrucción de València a quien toque por reparto el asunto cuando se le requiera.