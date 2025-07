El joven que mató a su madre en un camping de Navalón, culpable de asesinato

El joven de 24 años que mató a puñaladas a su madre en un camping de Navalón, una pedanía de Enguera, es culpable de asesinato. Así lo han deliberado los once miembros del jurado popular que a finales de junio enjuiciaron a Marcos E. C. por terminar con la vida de su madre a cuchilladas después de haber mantenido una discusión con ella a causa del pago de una multa de 9.700 euros impuesta al acusado, y que estaba asumiendo su progenitora.

Tras escuchar a todas las partes, los miembros del jurado hacían público su veredicto apenas unas horas después de recibir el objeto del veredicto y declaraban al homicida confeso culpable de causar la muerte de su madre con alevosía y ensañamiento. Cabe destacar que la fiscal no pedía que se tuviera en cuenta la circunstancia agravante de enseñamiento, algo que sí hacía la acusación particular, ejercida por la letrada Lorena Benito. El Ministerio Fiscal sí pedía que se contemplara la atenuante de confesión, ya que tras cometer el crimen llamó al 112 y dijo: "Acabo de asesinar a mi puta madre, le he dado un montón de puñaladas, quiero que venga la Policía a arrestarme a mí y una puta ambulancia por si no se ha muerto todavía".

El jurado no aprecia ninguna atenuante

Sin embargo, el jurado no ha apreciado ninguna atenuante. Rechaza también que el homicida pudiera haber actuado bajo los efectos de un brote psicótico a causa de la esquizofrenia que le fue diagnosticada en 2020, tal y como alegaba la defensa, que pedía que se catalogara su enfermedad mental como una atenuante muy cualificada. El jurado considera que el matricida actuó de manera premeditada movido con una agravante evidente, la de parentesco.

Ahora, será el juez el que decida en última instancia la sentencia que se le imponga al acusado, quien ya cumple condena de manera preventiva desde el crimen. El Ministerio Fiscal solicita 24 años de prisión mientras que la acusación particular eleva la petición a 25 años. La defensa, por su parte, pide que se tenga en cuenta la enfermedad de la que está diagnosticado su cliente.

Los hechos que han sido enjuiciados en la Sala del Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia se remontan al 16 de abril de 2023. Sobre las 22:00 horas, el hijo mantuvo una discusión con su madre en el salón de la cabaña de un camping de Navalón en la que ambos residían motivada por el pago de una pena de multa de más de 9.700 euros que le había sido impuesta al acusado, precisamente por agredir a su madre y amenazarla con una navaja un año antes.

Cogió un cuchillo y la atacó por la espalda

Habiendo cesado el enfrentamiento, una hora después y mientras la madre se encontraba tumbada en el sofá, el encausado, "guiado por el ánimo de acabar con la vida de su madre", según el escrito del Ministerio Fiscal, cogió un cuchillo de cocina de 30,5 cm y 20 cm de hoja y le asestó tres puñaladas en el tórax. La víctima, que se hallaba en estado de intoxicación etílica, trató de defenderse sin éxito colocando los brazos delante, mientras que este le asestó 13 puñaladas más en el tórax y en la cavidad del corazón hasta que la mató.

Tras cometer estos hechos, y mientras su madre agonizaba en el suelo, el matricida llamó al servicio de Emergencias 112 y confesó los hechos manifestando a los asistentes "acabo de asesinar a mi puta madre... le he dado un montón de puñaladas, quiero que venga la policía a arrestarme a mí y una puta ambulancia por si no se ha muerto todavía". Acto seguido llamó a su hermano mayor con el móvil de su madre y le dijo "la he liado que flipas. He matado a la mamá. Está en el suelo muerta y no se mueve. Le he pegado seis puñaladas". El familiar, que en un principio pensaba que era una broma, le dijo que iba para allí, a lo que el acusado le contestó: "¿Para qué? Ya he llamado a la policía y la ambulancia viene de camino".

Tenían una relación "tóxica" y "tormentosa"

Por estos hechos la acusación pública solicitaba inicialmente una pena de 24 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y la atenuante de confesión al considerar que el procesado, quien ya cumple condena en prisión, se valió de medios valiosos para cometer el delito y se dirigió a su madre "sigilosamente, con sumo cuidado y estando de espaldas" para matarla. Por su parte, la abogada de la acusación pedía a los miembros del jurado popular que lo cataloguen con la agravante de alevosía, ya que actuó con total conciencia de lo que estaba haciendo y no por un brote psicótico provocado por la enfermedad mental que le fue diagnosticada, cuyo tratamiento dejó de tomar de manera voluntaria.

La letrada recordaba, además, que la relación entre madre e hijo "era tormentosa desde siempre", algo que confirmaron su hermano mayor, el padre y una de las tías, hermana de la asesinada, durante su declaración ante el Tribunal, quienes describían al acusado como una persona "introvertida", "fría" y "muy agresiva". "Desde los 12 años siempre le ha hecho la vida imposible a mi madre. Le ha pegado, le ha robado. Le ha hecho la vida imposible hasta que la ha matado", testificaba el hermano.

Marcos E.C., el joven que mató a su madre en la cabaña del camping de Navalón, durante el juicio en Valencia. / Miguel Angel Montesinos

El familiar recordó que su hermano, que se acogió a su derecho a no declarar, le llegó a preguntar días antes del homicidio cómo podía hacer para matar y robar a una persona que tenía 400.000 euros, pudiendo esta persona ser su madre, quien tenía unos ahorros "considerables" porque acababa de cobrar una herencia.

Testificó además que durante la única visita que le hizo en prisión, para preguntarle por qué lo había hecho, el asesino confeso le contestó que su madre "lleva veinte años tocándome los huevos". "Me dijo, '¿tú sabes cuando vas a cazar a un animal que no lo avisas?, pues así lo hice yo'. No mostraba remordimiento y parecía que no le importaba lo que había hecho", señalaba.