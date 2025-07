Un acusado de violación, a su víctima: "A dormir no, a follar. Si no, patada en el pecho y fuera”

Durante seis días, Ana (nombre ficticio), vivió un infierno: golpes, puñetazos, patadas, tirones de pelo, un dedo roto, un cuchillo clavado, violaciones... Son los hechos que imputa la Fiscalía al que fue durante tres semanas la pareja ocasional de Ana, cuando ambos, que entonces estaban en situación de calle, compartieron tienda de campaña en el antiguo cauce del Túria, en València, en agosto del año pasado, y que la víctima rememoró ayer entre lágrimas en el juicio celebrado en la sección primera de la Audiencia de València. La fiscal y la acusación particular que ejerce un letrado del turno de oficio para víctimas de violencia de género solicitan para el acusado, que ha negado todos los hechos y afirma que sí hubo relaciones, pero consentidas, un total de 23 años y 9 meses de cárcel, además de otras medidas como la libertad vigilada, el alejamiento de la víctima o el destierro de la ciudad de València.

Ese infierno, que la fiscal desgranó ayer ante el tribunal tanto en su escrito de acusación como después, interrogando primero al acusado y más tarde a la víctima, empezó a las dos de la madrugada del 11 de agosto de 2024. A esa hora, Ana estaba en la tienda de campaña de Vesnohine B., porque días atrás habían iniciado una relación -que ella ha negado en el juicio "es lógico que no quiera admitir hoy la más mínima relación con su agresor", defendió la acusadora pública en su informe final-. En los días previos, habían mantenido un encuentro sexual completo, consentido por ambas partes, pero Ana decidió que aquello había sido ocasional y que no quería seguir por ese camino: "Yo me sentía sola y él me hizo compañía. Nos drogábamos junto y por eso hubo algo de conexión, por eso me fui esos días a su tienda, pero nada más. No era mi novio. Por eso le dije que no, que no quería tener más sexo con él".

Según ha mantenido la víctima y ha recordado la fiscal, en esa primera noche de maltrato, cuando ella dijo que quería dormir y se negó a tener sexo, él le dijo: "A dormir no, a follar. Si no, patada en el pecho y fuera". Después, "la cogió fuertemente del pelo cuando ella iba a salir de la tienda, la introdujo dentro, la cogió del cuello" y la violó, pese a su resistencia y "sus lloros". Y agrega la fiscal: "Estos hechos se repitieron varias veces esa madrugada".

Dos intervenciones policiales

Pero también la noche del 15, cuando llegó incluso a atacarla con un cuchillo, causándole una herida en una mano, aunque ella logró escapar y refugiarse en la tienda de otro hombre sinhogar. Ya por la mañana, habría vuelto a agredirla, arrancándole "una cadena que llevaba al cuello y que me había regalado mi padre", rememoró Ana ante el tribunal en una declaración interrumpida constantemente por el llanto en la que no dejaba de agitarse en la silla donde estaba sentada. Ese día, afirman las acusaciones, también le robó 100 euros y el móvil, un Xiaomi, "que me reventó y me quitó del bolso".

Esa mañana, buscó refugió en una patrulla de la Policía Nacional, pero todo quedó ahí. "Nos dijo que no sabía si denunciar o no. Primero nos habló del robo y de agresión física, pero no nos quedó claro si también era sexual, dijo que él lo había intentado, que había habido una relación consentida, pero que el día anterior lo había intentado y ella no quiso y que le pegó. Era un discurso incoherente, costaba que ubicara el orden cronológico, era incongruente. Le ofrecimos médico y denunciar, pero dijo que no lo tenía claro, que no sabía qué hacer. No le vimos lesiones visibles". Ana volvió al río.

El peor episodio vino dos días después, en la madrugada del 17. Tras una nueva discusión "por sexo, siempre era porque quería sexo" -según él, las discusiones eran "porque ella me quería mandar"- y la negativa de ella, "me tiró un vaso gordo de cerveza a la cabeza, me hizo mucho daño". Ella entró en la tienda para recoger sus cosas y se desató el infierno. "No sé cómo se encabronó, estaba muy ciego, intenté salir de la tienda, me dio puñetazos y patadas, me decía de todo, 'te voy a matar, puta, que eres una puta'. Era una bestia". Ana intentó huir, pero la cogió de los pies y la arrastró al interior. Lo hizo con tanta fuerza que le causó una fractura del dedo meñique del pie que nadie vio hasta que la llevaron al hospital, pero quince días después, cuando ya estaba en un Centro Mujer 24 horas y la inflamación iba cada día a más.

"Era sumisa a él porque me daba pastillas"

Esa noche "me forzó, me penetró por todas partes", tuvo que rememorar ayer, varias veces y entre lágrimas, en un discurso cuajado de sufrimiento, a preguntas de la Fiscalía, que busca la máxima condena para el acusado por los siete delitos que le imputa. "Fue la época más oscura de mi vida. Yo andaba en la droga, consumía cocaína base en gran cantidad, yo no estaba bien... Era sumisa a él porque me daba pastillas. Me trató como a un objeto". La victimización de Ana, hoy limpia, llega a tal punto que cerró su declaración con un clarificador "era normal que me robaran, estaba en la calle".

Esa madrugada, logró huir finalmente y fue recogida por agentes de la Policía Local de València, que le procuraron un médico y la trasladaron al centro para mujeres maltratadas.

Finalmente, las dos forenses del Instituto de Medicina Legal que declararon confirmaron punto por punto el relato de la víctima que recoge la fiscal detallando cada una de las lesiones físicas que vieron durante la exploración de la mujer. En cuanto al baile de hechos, la forense Elena Sánchez fue clara al argumentar que es lógico en una persona con un consumo de abuso durante dos años con una droga como la cocaína base (crack, una droga brutalmente destructiva y adictiva) tenga lagunas. "Sí hay afectación por ese consumo. De hecho, no nos llama la atención que no fuera precisa, porque son varios días, con hechos muy similares y en horas similares, por lo que no se puede pedir una concreción absoluta". El caso ha quedado visto para sentencia.