Begoña Mollá, presidenta del CVCP: "Los procuradores hemos tenido que adaptar al papel cero. Pedimos que los juzgados también"

¿Cómo le explicaría a un instagramer de 23 años qué es un procurador y en qué consiste su trabajo?

Igual que se lo explico a mis hijos, que tienen 18 y 14 años. La persona que quiere acudir al juzgado no puede hacerlo por sí mismo. Necesita de alguien que sea él en el juzgado. Que vaya al juzgado, le impulse el procedimiento, pregunte, presente los escritos... Eso es la figura del procurador. No deja de ser el ciudadano delante de los juzgados, de los jueces, de los letrados, de los fiscales y los funcionarios. Eso es lo que somos nosotros. Los representantes procesales de los ciudadanos ante la justicia.

¿Cómo ha asumido su nombramiento como presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores?

Llevo el Consejo Autonómico desde que soy vicedecana, hace nueve años ya. Asumí la presidencia por esa necesidad de deber de servicio a mis compañeros. Yo soy de las que piensa que para poder hacer, tienes que estar. Y qué mejor que poder estar en uno de los puestos más representativos de todo lo que es la procura valenciana para poder ayudar a mejorar las condiciones de mis compañeros procuradores, y sobre todo la calidad de la justicia, que es a fin de cuentas, lo único que nosotros buscamos.

¿Cuáles son los principales retos para poder mejorar su profesión?

Estamos sumidos en una cantidad de reformas legislativas. Por ejemplo, la nueva ley de Eficiencia 1/25 supone una reestructuración completa de la oficina judicial. Eso hace que tengamos que conseguir que los profesionales, y en consecuencia, los ciudadanos, no tengan ningún problema a la hora de acudir a la Justicia. También nos estamos enfrentando con numerosas modificaciones tecnológicas porque el legislador quiere que haya una justicia digital que no es real. Está implementando nuevas plataformas digitales y yo, como presidenta, tengo que velar porque mis compañeros puedan utilizar esas plataformas que se nos obliga por parte del Legislativo con total seguridad para defender los derechos de sus clientes.

Hablando de la modernización de la justicia, ¿qué papel deben jugar los procuradores en este proceso de transformación?

Toda. Porque de hecho somos los procuradores los que hemos impulsado esa transformación tecnológica. En 2015 se nos obligó a pasar de la Justicia en papel a la Justicia digital y nos adaptamos sin ningún problema. Somos los que manejamos esas plataformas. Presentamos los escritos, vemos los expedientes judiciales a través de las distintas plataformas digitales, las utilizamos para poder hacer los poderes que nos otorgan los clientes a través de la sede judicial electrónica, sin que nuestros clientes tengan la necesidad de acudir a los juzgados. Es decir, somos la clave fundamental para que la justicia digital funcione, porque sin nosotros esa justicia es inexistente.

¿Cómo les afecta a ustedes la implementación del nuevo sistema Just@?

Nos afecta en todo, porque pasamos a un sistema cuyo objetivo final es el expediente judicial electrónico y que haya 'papel cero'. Pero para eso tiene que estar todo digitalizado. Lo que está pasando es que está habiendo muchos problemas de adaptación. Es un sistema que en un futuro será bueno para todo el mundo, pero de momento, con todas las reformas que estamos llevando legislativas, más las reformas tecnológicas, más la implementación del sistema Just@, al final es todo como un totum revolutum que hace todo sea mucho más difícil para nosotros.

¿Teme que esto pueda agravar el colapso que hay ahora mismo?

El colapso en los juzgados valencianos, al igual que en el resto de España, no solo viene causado por esta implementación de este sistema. Viene por un montón de causas. Falta de personal, falta de medios, falta de infraestructuras. Es una cosa que hace que la pelota sea más grande. La justicia en sí está colapsada. Sí que es cierto que en el caso de la Comunitat Valenciana todos los operadores jurídicos, junto con la Conselleria, estamos tratando de que ese colapso no sea tan evidente y para conseguir que el sistema funcione. Pero evidentemente todos los cambios cuestan y más aún tecnológicos.

Begoña Molla posa para Levante EMV en su despacho de València. / Ana de los Ángeles

¿Cómo valora la relación actual del Consejo con las instituciones judiciales y administrativas de la Comunitat?

Nosotros, con nuestras diferencias en cuanto a los intereses que tenemos, la colaboración es total, porque al final, con independencia de que pensemos distinto, a todos nos interesa que la Justicia funcione. Pero creo que es necesario reforzar esa colaboración entre las administraciones porque en muchas ocasiones los profesionales de la Justicia, tanto abogados, como procuradores, como graduados sociales, somos los que tiramos un poco más del carro para que esto funcione, porque queremos que nuestros clientes tengan un resultado objetivo y óptimo de sus intereses, y que lo tengan lo más rápido posible.

¿Qué opina de esas voces críticas que consideran que el procurador es una figura anacrónica que es prescindible?

Creo que las personas que piensan eso no saben realmente lo que hacemos y no trabajan con un procurador. Si los juzgados tuvieran que notificar personalmente a los ciudadanos, o incluso a los abogados a través del sistema, sería caótico. Aunque los letrados están muy puestos en tecnologías, no las utilizan con tanta asiduidad como nosotros. Los jueces y los abogados saben que la figura del procurador es muy necesaria para impulsar el procedimiento. Por ejemplo, los letrados, que son con los que más trabajamos, saben que un procurador es el que le va a dar toda la información. Ellos necesitan estar en su despacho preparando el procedimiento. Pero es el procurador el que a fin de cuentas tiene que estar ahí todos los días comprobando cómo va el procedimiento de su cliente.

¿Qué medidas considera que se deberían de impulsar para reforzar esa visibilidad?

Básicamente, que se cuente más con nosotros y que a la hora de hablar de la Justicia, no se hablara solo de jueces, de funcionarios y de abogados. Porque nosotros somos como la persona que está ahí escondida, como si no hiciéramos nada. Creo que nuestro trabajo, que en general es muy valorado por todos los operadores jurídicos, porque hacemos mucho por el procedimiento judicial, debería ser reforzado en algunos casos.

¿Qué le diría a un joven procurador que se sienta inquieto sobre su futuro profesional?

Lo primero que le diría es que yo llevo 25 años colegiada y llevo 25 años oyendo que la profesión del procurador va a desaparecer. Le diría que tiene que trabajar duro porque esta es una profesión dura. Con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero, si tienes esa vocación de servicio al ciudadano no tienes que tener ningún miedo. Cuando a uno le gusta su profesión da lo mismo lo que digan las voces críticas. Si realmente te gusta tu trabajo vas a disfrutar con él. Y ya pueden pasar millones de cosas que al final el cliente seguirá contando contigo.

Usted ha reivindicado en muchas ocasiones la necesidad de mejorar la conciliación laboral y personal en su profesión. ¿Tiene pensado impulsar alguna medida para lograrlo?

Desgraciadamente, los procuradores no tenemos derecho a nada. La única manera en la que he podido colaborar para poder impulsar mejoras es formar parte de la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores de España y de la Comisión de Tecnologías. Desde esas dos comisiones se está trabajando muy duro para poder conseguir esa conciliación real y efectiva entre tu vida laboral y tu vida personal. También tenemos que luchar mucho contra el legislador, que es el que nos tiene que ayudar, escuchar y entender que los profesionales de la procura necesitamos en algún momento de nuestra vida poder parar para operarnos, para atender a nuestros padres, que a lo mejor están enfermos, para poder enterrar a nuestros maridos y a nuestros hijos. Porque desgraciadamente seguimos teniendo compañeros que están en el entierro de su madre o de su padre, de su marido o incluso de sus hijos, y no pueden parar de trabajar. Podemos retener las notificaciones tres días, eso lo hemos conseguido. Pero lo que es realmente necesario es que los procuradores tengamos los mismos derechos que cualquier trabajador.

También ha denunciado en varias ocasiones que es una profesión muy precaria y deshumanizada...

Es muy precaria porque nuestro trabajo nuestra no está reconocido con los tiempos actuales. Hace un año se hizo una modificación de los aranceles incrementándolos en un 35%. Es decir, pasábamos de cobrar 20 euros a cobrar 40 por procedimientos judiciales que duraban mucho. Eso es la precariedad laboral que tenemos en el sentido económico, y esto es una cosa que se ha exigido por muchísimos colegios de procuradores que han recurrido el Real Decreto de Aranceles del Ministerio de Justicia, porque entendemos que lo que cuesta una barra de pan hace 20 años no cuesta lo mismo ahora. En cuanto a la deshumanización, es porque al final parece que no seamos nada y que no importemos absolutamente a nadie. Cuando insisto, nosotros somos los que realmente estamos ahí en el juzgado.

¿Qué le gustaría conseguir al final de su etapa al frente del Consejo?

Sobre todo me gustaría conseguir la conciliación real entre la vida laboral y la vida familiar de los procuradores. También que todos los órganos judiciales utilicen con igualdad las nuevas tecnologías que se nos obliga a usar a nosotros para poder estar en la Administración de justicia. El legislador no quiere que haya papel, quiere todo digital. Nosotros estamos dispuestos a que sea todo digital porque estamos preparados para eso. Hemos adaptado nuestros despachos y queremos que los órganos judiciales también estén preparados y adaptados a eso. También es necesario dignificar el turno de oficio y que se nos proteja, porque ha evolucionado y estamos sometidos a mucha presión porque estamos sufriendo muchas agresiones verbales por los justiciables que tienen turno de oficio.

¿Algo que añadir?

Sí. Para bien o para mal llevamos unos años abocados a un maremágnum de modificaciones legislativas sin ningún tipo de sentido, que se hacen sin contar con los profesionales que realmente estamos en la administración de justicia. Por supuesto, entendemos que se hace para mejorar la Justicia. Pero es que esa mejora no es real. Queremos que se cuente con nosotros, porque somos los que estamos todos los días en el juzgado. Queremos trabajar y agilizar la justicia. Y lo que tenemos son procedimientos y partidos judiciales que están completamente atascados y que están señalando a dos años vista. ¿Cuál es la solución? Pues evidentemente más medios, más personal y más ayuda para que pueda funcionar. Porque si no estamos todos abocados al desastre más absoluto. Estos cambios están precarizando todavía más la situación de los procuradores. Yo tengo compañeros que se están dejando la profesión porque evidentemente están buscando otras salidas, porque con la profesión de procurador no sobreviven si no tienen dos trabajos a la vez.