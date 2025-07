Angie, la condenada por el 'crimen perfecto', recurre la emisión de la docuserie de Netflix

María Ángeles Molina, Angie, la mujer que condenada por matar a una amiga suya, Ana María Páez, y dejar pistas falsas para simular un crimen por móvil sexual, ha recurrido la decisión de un juez de Tarragona de autorizar la emisión en Netflix de la docuserie 'Angie, crimen y mentira', que ya se puede ver desde este viernes, según las fuentes judiciales consultadas por El Periódico de Catalunya. El asesinato de Páez fue bautizado como 'el crimen perfecto'.

Las mismas fuentes precisaron que el magistrado no aceptó la medida cautelar de parar la retransmisión porque Molina no especificaba una cuantía para cubrir los eventuales daños que se podrían producir, lo que técnicamente se llama caución. El motivo, Angie, representada por la abogada Carmen Gómez, que ya le representó en el juicio por el crimen que cometió en 2008, no tiene dinero para poder presentar ninguna suma de dinero, pues todavía está en prisión.

La docuserie está compuesta por dos episodios y analiza el homicidio de la joven Ana Páez, cometido en 2008. Por este caso, bautizado por este diario como el "crimen casi perfecto", la mujer cumple una condena de 18 años de prisión. Además, según publicita Netflix, la serie arroja luz sobre el pasado de la condenada, su matrimonio con Juan Antonio Álvarez Litben y la muerte del empresario en 1996. Para ello, los productores han llevado a cabo más de 60 conversaciones y entrevistas a policías retirados, detectives privados y allegados cercanos a los dos casos. La serie incluye, por ejemplo, imágenes entre la asesina y su primer marido. Angie no quiere que se difundan y defiende en su demanda que forman parte de su "esfera íntima".

La indemnización

Netflix tenía previsto estrenar una docuserie de dos capítulos el pasado 1 de mayo, pero su emisión quedó en suspenso después de que el juez ordenara paralizarla de manera cautelar, a petición de la asesina, como adelantó El Periódico de Catalunya. Ahora, la plataforma, tras la última decisión del magistrado, la ha recuperado. El objetivo principal de Angie era, según las fuentes consultadas, conseguir que la serie no se emitiera, pero si finalmente veía la luz, como ha ocurrido, la condenada ya advierte en su demanda de que pedirá una indemnización con un millón de euros.

Hace unos meses que Angie volvía a ser noticia. En marzo, los Mossos la detuvieron durante un permiso penitenciario por presuntamente planificar un nuevo asesinato desde la cárcel para el que Angie habría intentado contratar a dos sicarios. Este caso se sigue investigando y el juez ha prorrogado el secreto del sumario. El auto expone que toma esa decisión para que datos incluidos en la causa no sean utilizados por terceros, aunque no precisa a quien se refiere.