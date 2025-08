La C. Valenciana vuelve a liderar las muertes por ahogamiento en julio: una de cada cuatro se produjo aquí

La muerte de una mujer de 61 años a primera hora de la tarde de este jueves al ahogarse en la playa de les Deveses de Vinaròs eleva a 22 el número de fallecidos en espacios acuáticos este julio en la C. Valenciana, lo que la sitúa como la autonomía que lidera de una manera abrumadora esa dramática lista durante este mes. De hecho, las playas y piscinas valencianas han registrado casi el doble de fallecimientos en este julio que las siguientes comunidades en ese ranking: en Cataluña ha habido 13 y en Andalucía, 12. La cuarta posición la ocupa Galicia con ocho personas fallecidas en este espacio de tiempo.

Son datos, muy preocupantes, que recoge el Informe Nacional de Ahogamientos (INA) y que dice que, desde el 1 de enero de este 2025, son 300 las personas que han perdido la vida en toda España en ahogamientos ocurridos en los distintos espacios acuáticos: playas marinas, fluviales, ríos, pantanos, lagos y piscinas, tanto privadas como públicas. 90 de esas 300 víctimas mortales, es decir, prácticamente la tercera parte, se han producido en julio, que, junto con agosto, suponen los máximos picos por razones obvias, ya que es durante el verano cuando más baños e inmersiones se registran.

Una muerte por ahogamiento cada 34 horas

Por lo que respecta a las cifras de la C. Valenciana, las 22 muertes de julio arrojan dos cifras muy preocupantes: que uno de cada cuatro ahogamientos letales se produjo en espacios acuáticos valencianos y que, de media, hubo un fallecimiento por esta causa cada 34 horas.

Que la C. Valenciana ocupe ese lúgubre puesto no es algo nuevo. Ya el año pasado se dispararon las alarmas al producirse una serie encadenada de muertes en muy poco tiempo, con julio como el mes en que el territorio valenciano lideró la macabra lista de ahogamientos mortales. Así, el séptimo mes de 2024 se cerró con 89 muertes en toda España, con la C. Valenciana a la cabeza con 16 muertes.

En otras palabras, aunque el territorio valenciano ya lideraba ese ranking el año pasado, lo hacía con 16 víctimas mortales, seis menos de las registradas en julio de 2025. Y no hay un aumento igual de significativo ni en paralelo del número de visitantes que han llegado a nuestras costas -la inmensa mayoría de muertes por ahogamiento se registran en las playas marinas-, por lo que no solo hay preocupación, sino necesidad de conocer cuál es la razón de ese incremento más allá del consabido "es una tierra que recibe muchos turistas en la época estival".

Los porqués y cómo prevenir

Una de las claves reside en el número de profesionales del socorrismo que se contrata, en cuántos espacios de baño existe ese servicio y durante cuánto tiempo, al día y en toda la temporada. Sin ir más lejos, la última víctima en territorio valenciano, esa mujer de 61 años, vecina de Ulldecona (Tarragona): fue hallada flotando en les Deveses de Vinaròs, una playa solitaria y sin vigilancia.

El aumento de víctimas mortales por ahogamiento ha llevado a la Generalitat Valenciana a poner en marcha una campaña de concienciación, con especial énfasis en el caso de los menores porque, aunque es cierto que la inmensa mayoría de muertes se producen en el grupo de bañistas de más de 55 años, también lo es que cada año pierden la vida un número demasiado alto de bebés y de niños de corta edad.