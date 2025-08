Colapso en los juzgados: Ya son más de 1.200 las causas paralizadas por la implantación del "papel cero"

La situación de colapso en las sedes judiciales de la provincia de Valencia ha entrado en una fase crítica debido a la reciente implantación de la nueva plataforma digital de gestión procesal de la Comunitat Valenciana (Just@CV) en la tramitación de los procedimientos de los juzgados de Instrucción y Violencia sobre la Mujer.

Según informan fuentes de la Administración de Justicia a este diario, ya son más de 1.200 las causas que actualmente están pendientes de ser asignadas a un juzgado. Una cifra alarmante teniendo en cuenta que el nuevo sistema lleva en funcionamiento poco más de un mes.

Una cifra a la que habría que sumar todas las vistas programadas en los diversos juzgados de lo Penal, y que no se podrán celebrar hasta después de verano al no disponer de esta plataforma hasta septiembre, lo que ha obligado a aplazar otra buena cantidad de juicios.

Un programa "muy lento"

La puesta en marcha de la nueva herramienta busca digitalizar los procedimientos judiciales y reducir al máximo el uso de documentos físicos en los procedimientos judiciales hasta alcanzar el denominado 'papel cero'. En la práctica, esto debería suponer una mejora para jueces, fiscales, abogados y funcionarios que, al operar exclusivamente en formato digital, ven agilizado el trabajo en las sedes judiciales.

Lejos de ello, la transición al nuevo programa ha estado protagonizada por múltiples incidencias que están agravando el colapso que ya sufría la Justicia en la Comunitat Valenciana. Entre los problemas que más destacan las fuentes consultadas se encuentra las deficiencias técnicas, la falta de formación y conocimiento del personal, las incompatibilidades informáticas y la sobrecarga estructural que ya venía arrastrando la justicia valenciana antes de la digitalización.

Además, añaden, "es un programa muy lento". "El problema es que para hacer cualquier trámite que antes hacías en un paso, ahora tienes que hacer cuatro, por lo que el trabajo se ralentiza porque hay que introducir muchos datos". Una situación agravada en los Juzgados de Guardia, donde el volumen de trabajo es muy superior, alargando la hora de salida. "Ahora es raro acabar antes de las 23.30 cuando antes terminabas a las 21.00 horas", agregan.

Preocupación por el impacto

Si bien las fuentes consultadas no dudan que la nueva herramienta "hará que todo sea más dinámico", los profesionales no ocultan su preocupación por el impacto que esta parálisis de causas pendientes pueda tener en casos urgentes y sensibles, especialmente en los procedimientos de violencia de género, delitos contra la salud pública o casos con personas en prisión preventiva: "Preocupa que haya órdenes de protección que puedan haber pasado desapercibidas o que haya órdenes de entrada y registro que no se hayan resuelto", advierten las fuentes.

Para resolver las incidencias que puedan presentarse durante la implantación del nuevo sistema de gestión procesal, Just@CV, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y la Conselleria de Justicia han acordado prorrogar la asistencia técnica presencial en los juzgados de guardia de Valencia y Alicante. Paralelamente, también se ha creado un comité técnico para el seguimiento de las posibles incidencias y estudiar las adaptaciones necesarias en su despliegue en los órganos judiciales, especialmente en los juzgados de Instrucción.

Ahorro de un millón de euros en papel

La implantación del 'papel cero' permitirá reducir a una cuarta parte el gasto en papel en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana este ejercicio. Según anunciaba el departamento dirigido por Nuria Martínez en un comunicado, está previsto que el desembolso económico descienda en un 73%, pasando de 1.373.592 euros en 2024 a 372.679 euros en 2025.

Además, la nueva herramienta, compatible con los utilizados por otras comunidades autónomas, permite, además, una gestión centralizada de todos los tramites, procedimientos y expedientes judiciales. Generará además el Expediente Judicial Electrónico (EJE), que estará disponible en la primera fase de despliegue para su consulta por los profesionales de la Administración de Justicia.