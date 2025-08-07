Una joven condenada a trabajos sociales estafa a una septuagenaria que había pedido compañía a Cruz Roja

De mal en peor. Parece ser el camino que elegido por una joven de 24 años, Esther S. P., detenida tras estafar en València 3.000 euros a una mujer de 78 años tras colarse en su casa y en su vida como voluntaria de Cruz Roja aprovechando que cumplía una pena de trabajos en favor de la comunidad en esa ONG, impuesta por un delito económico anterior. No solo ha quebrantado esa condena, sino que ahora suma varios delitos más. Y no solo eso: además, la víctima estuvo a punto de ser detenida porque la joven, al ver que no podía cobrar el dinero que se había autotransferido desde el móvil de la mujer, aún tuvo la desfachatez de interponer una falsa denuncia contra ella para intentar desbloquear el envío.

La rocambolesca historia comenzó el día en que la mujer, socia y usuaria de Cruz Roja desde hace tiempo -dispone de un teléfono de teleasistencia de la entidad-, decidió que, como vivía sola, le vendría bien disponer de compañía al menos algunas horas a la semana. Dado que la ONG dispone de ese servicio para sus asociados, llamó a Cruz Roja y demandó el servicio. Era 17 de junio.

Dos días después, sonó el timbre. Al abrir, la puerta de su domicilio, en una de las zonas nobles de València, se encontró con una sonriente joven que se identificó como María Martínez y que dijo venir en nombre de Cruz Roja en respuesta a su solicitud. Todo según lo esperable. La mujer la hizo pasar y le explicó que no necesitaba nada más que compañía, dentro y fuera de la casa, y un poco de conversación. Durante los siguientes días, la supuesta María Martínez cumplió: fue a distintas horas, acompañó a la mujer a hacer recados, pasearon juntas y hasta tomaron el café a la hora de la merienda compartiendo horas de conversación.

Un café, un bolso, un baño... y un teléfono

La primera señal de alerta apareció a los pocos días, cuando alguien de Cruz Roja llamó a la septuagenaria para informarle de que habían recibido su petición y que en unos días le enviarían a alguien. Sorprendida, les dijo que ya había llegado la voluntaria, una chica llamada María Martínez que cumplía todos los requisitos. La ONG tomó nota y al día siguiente volvió a llamar a la mujer para decirle que debía haber habido algún error, dado que entre su voluntariado no había ninguna persona con ese nombre y que, efectivamente, aún no habían enviado a nadie a su domicilio; incluso, afirmarían después los responsables de la entidad al grupo de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional de Russafa, le sugirieron a la mujer que no volviera a tener contacto alguno con la supuesta voluntaria. Pero el aviso llegó tarde.

El día 23 de junio, a las cinco de la tarde, la mujer invitó a María a tomar el café de la merienda en el bar de siempre, cerca de su casa. En un momento determinado, la septuagenaria fue al baño y dejó a la joven al cargo de sus pertenencias, entre ellas, el bolso. Al cabo del rato, volvieron a casa y se despidieron junto al portal. Una vez en su domicilio, la mujer echó de menos el teléfono. Bajó enseguida al bar y preguntó a los camareros, pero nadie había visto su móvil. Dado que tenía anotado el número de María, la llamó y le preguntó. Tampoco.

Al día siguiente, contra todo pronóstico, abrió la puerta de la casa para salir y se encontró con su teléfono sobre el felpudo, como si se le hubiera caído mientras buscaba las llaves en su bolso, por ejemplo. Sorprendida, lo recogió y vio algo inusual: tenía un código de bloqueo que antes no estaba. Era raro, pero la mujer no desconfió. Eso sí, ya no pudo usarlo. Ni ver si alguien lo había manipulado. Hasta pasados tres días, cuando relató el extraño episodio a una sobrina. En cuanto la familiar supo que operaba con su banco desde el teléfono y que tenía automatizadas las claves de acceso, llamaron al banco y averiguaron que, efectivamente, aparecía una transferencia realizada desde su móvil a las 19.31 horas del día 23 de junio.

Además, la denunció

Tras hacerse con toda la documentación necesaria, ambas acudieron a la comisaría de Russafa y denunciaron la estafa a las 16.15 horas de ese 23 de junio pasado. De nuevo, la joven se les había adelantado: tres horas antes, pasada la una de la tarde, se había presentado en la comisaría de Burjassot y había denunciado que "una mujer mayor, posiblemente con problemas mentales" le debía 3.000 euros. ¿Por qué arriesgar tanto? Fácil. Porque el banco había bloqueado inicialmente la transferencia y necesitaba la denuncia para poder acceder al dinero.

Ante los agentes de Burjassot inventó que ese 23 de junio, entre las seis y las siete de la tarde, se encontraba nada en una notaría de València y que se había prestado a ayudar a una mujer mayor a la que no le funcionaba la tarjeta para pagar los 3.000 euros que le pedían en el despacho. Según ella, se había ofrecido a pagar esa deuda siempre y cuando la mujer le realizase una transferencia inmediata "desde su teléfono móvil", añadió deliberadamente en la denuncia buscando la cobertura a su acción delictiva. Incluso aportó dos supuestos documentos que acreditaban los servicios notariales.

Por fortuna, la víctima había decidido ir a denunciar el mismo día, lo que evitó que acabara pasando un mal trago en la comisaría de Burjassot. De hecho, la de Russafa, visto el entramado montado por la presunta estafadora, ha centralizado las dos denuncias, que se han convertido en un único procedimiento judicial

¿Y cómo dio con la víctima perfecta?

Esther S. P., a quien las matemáticas ya se le daban bien desde la etapa escolar, había sido condenada en firme a cumplir 165 días de trabajos en beneficio de la comunidad por un delito que no ha trascendido pero que, según las fuentes consultadas, es similar al que se le imputa ahora. El servicio de gestión de condenas del TSJCV derivó a la condenada a Cruz Roja, una de las entidades en las que se pueden cumplir esas penas de carácter social y reeducativo. La condena empezó en abril y debía prolongarse hasta septiembre. No aguantó más de un mes sin recaer.

En cuanto averiguó cómo funcionaba y se hizo con unas claves, la joven se coló en la base de datos de teleasistencia de Cruz Roja y buscó una víctima propicia: una mujer mayor, que viviera sola, que no tuviese familia y, sobre todo, que viviese en una zona que permitiese deducir que tenía un alto poder adquisitivo y, por tanto, ahorros que saquear. Y así llegó hasta la septuagenaria. A partir de ahí, ya solo tuvo que colarse en su casa, ganarse su confianza para estudiarla durante unos días, buscar el momento oportuno y ejecutar el expolio. Hasta que fue detenida, a finales de julio, una vez completada la investigación, que ahora está ya en manos de un juzgado de Instrucción de València ante el que deberá declarar y responder por al menos cuatro delitos: estafa, falsedad en documento, simulación de delito y hurto.