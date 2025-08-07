La Policía Nacional investiga 13 llamadas de móvil recibidas por el ladrón del reloj de lujo Patek Philippe de Calatrava cuando ya estaba detenido

El grupo de Atracos de la Policía Nacional investiga si el tironero de 27 años que robó a primera hora de la noche del miércoles un reloj suizo valorado en 110.000 euros, un Patek Philippe, a Santiago Calatrava, cuando esperaba un taxi en compañía de su yerno en el cruce de la calle Muro con Conde de Trénor, actuaba por encargo para alguien. La sospecha se funda, entre otras razones, en que el ladrón detenido recibió en su teléfono móvil más de diez llamadas desde un móvil con prefijo suizo, el país de residencia de la víctima desde hace más de una década, y tres más desde móviles españoles. De momento, el teléfono del ladrón está intervenido y los investigadores pedirán a las compañías de telefonía que identifiquen a su propietario, aunque lo más probable es que, si está implicado en el robo, como parece, el dueño ya se haya deshecho del terminal y de la SIM.

Tal como ha informado este jueves Levante-EMV, el robo quedó en un susto, ya que apenas 5 minutos del tirón, la joya, un regalo personal del que no se separa jamás, estaba de nuevo en la muñeca de su propietario gracias a la ágil intervención de un turista inglés en bici, el yerno de Calatrava y un policía autonómico libre de servicio que siguieron y atraparon al tironero en un puente, pero no el diseñado por el arquitecto, sino el Pont de Fusta.

Los hechos sucedieron a las 20.25 horas de este miércoles, cuando Santiago Calatrava, que reside habitualmente en Zürich (Suiza) y está pasando unos días en València, esperaba con el novio de su hija un taxi en la citada confluencia de Conde de Trénor, muy cerca de la finca de su propiedad, en el barrio de la Seu. En ese momento, un joven se acercó súbitamente al arquitecto y le dio un fuerte empujón para desequilibrarlo mientras le arrancaba de un tirón el reloj de la muñeca izquierda y salía corriendo, todo ello en fracciones de segundo.

El yernol arquitecto, de 35 años, salió como una exhalación detrás del ladrón, a quien atrapó a unos 80 metros de distancia, casi al final del puente, gracias a que le cerró el paso un turista inglés que venía hacia Ciutat Vella en una bicicleta de Valenbisi. Lo mismo hizo el agente de la Policía Autonómica, que venía desde Ciutat Vella y se sumó a la persecución al percatarse de que el fugitivo era un ladrón.

Atrapado en segundos

Tras ser inmovilizado en el suelo por el yerno de Calatrava, este, junto con el policía y el turista, lo retuvieron hasta la llegada de la primera patrulla policial, que lo detuvo formalmente y trasladó a la inspección central de guardia, en el complejo de Zapadores de la Policía Nacional, donde se están tramitando las diligencias.

Mientras, Santiago Calatrava, agradecido por la rápida intervención de todos cuantos contribuyeron a la recuperación del reloj, también acudió hasta el punto donde tenían inmovilizado al agresor. Después, acompañado por su yerno, acudió al Hospital Quirónsalud, en la avenida de Blasco Ibáñez, para ser sometidos ambos a una revisión médica, ya que sentían un fuerte dolor, uno de ellos en el tobillo derecho y el otro, en el izquierdo, como consecuencia de la improvisada y súbita carrera para atrapar al ladrón y recuperar el reloj, una pieza única de una marca suiza Patek Philippe, con sede en Ginebra, que su dueño ha estimado en 110.000 euros.

Imagen de la detención del tironero que le robó el reloj de lujo a Calatrava. / Levante-EMV

El reconocido arquitecto y el novio de su hija tuvieron que permanecer hasta la una de la madrugada en el centro hospitalario privado hasta que, por fin, los médicos concluyeron el examen y les dejaron regresar a casa. Ahora, ambos partes de lesiones serán incorporado al procedimiento judicial y servirán para reclamar al ladrón, del que se investigará si actuaba solo o en el marco de un grupo más amplio.

Vacaciones (semiamargas) en València

Calatrava se encuentra pasando unos días en el Cap i Casal, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes próximas al arquitecto internacional. De hecho, este martes también visitó el Centro de Arte Hortensia Herrero (CAHH) en compañía de Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, y guiado por Javier Molins, asesor artístico del centro. Calatrava expresó su admiración por la calidad de las obras y se mostró «muy gratamente sorprendido por el alto nivel de los artistas», declaró.

Asimismo, el arquitecto destacó la relevancia de este nuevo espacio cultural para la ciudad. «Es un orgullo para València tener un centro de este nivel con grandes artistas nacionales e internacionales», subrayó. El creador nacido en Benimàmet se interesó por la muestra del artista alemán Anselm Kiefer que acoge la antigua sala noble del palacio.

Ahora, tras el final feliz de ese episodio, que ya investiga la unidad de delitos especializados y violentos (UDEV) de la brigada provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en València, podrá seguir con sus minivacaciones en su ciudad natal, antes de regresar a Suiza.