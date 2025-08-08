Muere una mujer de 73 años en un accidente entre un coche y un camión en la V-30 en Paterna

Una mujer de 73 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente entre un coche y un camión en la V-30, en el término municipal de Paterna.

El aviso se ha recibido sobre las 13.00 horas y hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El equipo médico ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de soporte vital avanzado a la mujer, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.