Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media

Complicado rescate al que se enfrentaron este viernes los efectivos de los bomberos de Torrevieja en las conocidas como piscinas naturales del paseo Juan Aparicio. Un hombre de unos 35 años y nacionalidad belga se coló entre uno de los huecos que dejan los bloques de roca de uno de los espigones de estas populares zonas de baño y quedó atrapado entre los huecos de la escollera. El aviso de las dificultades que tenía una persona accidentada para salir de las piedras lo recibieron los bomberos alrededor de las diez de la mañana. Pero no pudo ser rescatado hasta dos horas y media después, con algunos rasguños y con la tensión de un rescate en el que los servicios de emergencia hubieron de emplearse a fondo durante todo ese tiempo ante la imposibilidad de sacar al hombre.

Maniobra para elevar el bloque y liberar a la persona atrapada / Consorcio de Bomberos de Alicante

Camión pluma

Fue necesaria finalmente la intervención de un camión con pluma para elevar una de las pesadas rocas situadas sobre el accidentado para poder extraerlo del hueco en el que había quedado encajado su cuerpo. Fuentes de los bomberos destacaron que esta aportación de medios por parte del Ayuntamiento de Torrevieja para poder resolver con éxito el rescate. La alternativa que se barajaba pasaba por mover con mecanismos hidráulicos poco a poco las rocas con el riesgo que suponía para el accidentado y los propios bomberos.

Momento en el que el hombre es rescatado de entre las rocas en el espigón de las piscinas naturales / INFORMACIÓN

Al lugar se desplazaron un vehículo de mando y tres camiones del parque de bomberos de Torrevieja, entre ellos el camión escalera, que podría haber realizado la función de elevar la roca, pero que no tenía ángulo para llevarlo a cabo. Acudieron todos los efectivos disponibles en el parque torrevejense. Además, se contó con la intervención de un camión pluma de la empresa recogida de residuos Acciona, a instancias de la Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Torrevieja para ayudar en el movimiento de las rocas.

Fuentes del Consorcio de Bomberos indicaron que la persona rescatada no explicó las circunstancias en las que quedó atrapada entre las rocas.

Docenas de bañistas han presenciado la intervención de bomberos en las piscinas naturales / D. Pamies

Sin lesiones de relevancia

El hombre recibió asistencia sanitaria tanto en el lugar en el que estaba atrapado con oxígeno como en la ambulancia de la que dispone el servicio de socorrismo, sin que tuvieran que intervenir medios sanitarios de la Generalitat. Solo presentaba algunas magulladuras producto del roce con las rocas.

Está prohibido

El personal del servicio de socorrismo municipal destinado a esta zona a la que acuden de miles de bañistas, se ocupa a diario de advertir a los usuarios que la zona de rocas no es apta para el baño por la peligrosidad que implican las grandes piedras que actúan como espigón. Tampoco es apta para circular por ella e instan a quienes se encaraman en la escollera a abandonarla y continuar por la zona habilitada como paseo peatonal.

Un momento de la intervención de los bomberos en el espigón de una de las piscinas naturales de Torrevieja / D. Pamies

La operación de rescate generó una enorme expectación en una de las zonas de baño más concurridas de Torrevieja en agosto. Las llamadas piscinas naturales, habilitadas en 1999 como espigones para crear nuevas zonas de baño desde el paseo marítimo de Juan Aparicio.