Dos muertos en el accidente de una avioneta en Requena

Cinco dotaciones de bomberos trabajan en la zona en la que también se han desplazado una ambulancia y varias patrullas de Guardia Civil y Policía Local

València

Una avioneta se ha precipitado esta mañana en las inmediaciones del Pontón de Requena, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia. El siniestro ha tenido lugar en la zona del Ponton de Requena, a la altura del Km 443 la carretera N-332. Dos personas han fallecido como consecuencia del siniestro.

Según informa el Servicio de Emergencias 112, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana ha movilizado hasta el lugar 4 dotaciones de bomberos del Consorcio Provincial y una unidad de bomberos forestales con autobomba. Además, se han desplazado patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, así como una ambulancia del SAMU.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente.

