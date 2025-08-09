Muere una vecina de Jumilla aplastada por una máquina en una finca agrícola

Una mujer de 40 años de edad, vecina de Jumilla, murió este viernes tras sufrir un aplastamiento con maquinaria agrícola en Albacete, indican fuentes de Emergencias de La Mancha.

En concreto, los hechos tuvieron lugar minutos después de la una de la tarde, en la finca agraria Ronda de los Molinos de la localidad albaceteña de Pozohondo, donde la mujer se encontraba trabajando como temporera, cuando le cayó encima una carretilla. Testigos alertaron a Emergencias.

Al lugar se movilizaron agentes de la Guardia Civil, una ambulancia, un médico de urgencias y un helicóptero que no llegó a intervenir, al confirmar los facultativos el deceso, detallan fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Desde el portal Islam en Murcia apuntaron que la mujer se llamaba Nadia y justamente este sábado tenía previsto viajar a su Marruecos natal: tenía el billete sacado.

Los restos mortales de la trabajadora fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme la causa del deceso.

El suceso, como manda el protocolo, fue comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral, al encontrarse la mujer en su jornada laboral.

El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación del accidente mortal y tomado declaración a los testigos del mismo.

El sindicato Comisiones Obreras lamentó lo acontecido y, con un crespón negro, deseó en sus redes 'no más muertes en el trabajo'.

Siniestro similar en Murcia

No es la primera vez que un accidente similar acaba con la vida de una persona. El mes pasado, un hombre de alrededor de 50 años murió en Murcia al caerle encima la carretilla elevadora que estaba arreglando.

Los hechos tuvieron lugar en una finca agrícola apartada en medio del campo, entre las poblaciones de Jerónimo y Avileses y Sucina. Testigos dieron la voz de alarma: un mecánico que se encontraba reparando una máquina había sufrido un accidente y quedado atrapado debajo de la misma.