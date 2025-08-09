Abandona la cerveza entera al ver a la Policía Local..., y le pillan más de 8 gramos de coca

Agentes de la Policía Local de Burjassot han detenido a un hombre de 52 años y nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras ser interceptado con una docena de envoltorios que contenían sustancias estupefacientes, aparentemente cocaína, que el arrestado transportaba en su mochila con la intención de vender a terceros.

Los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde de este viernes, sobre las 20.30 horas. El ahora arrestado estaba tomando una cerveza en la terraza de un bar de la plaza de la Concordia de la localidad de l'Horta Nord cuando apareció en el lugar una patrulla a pie de la Policía Local junto con el perro de la unidad canina, adiestrado en la detección de drogas, como saben los traficantes de ese municipio gracias a los numerosos servicios que ha prestado el animal desde que se incorporó a la plantilla policial.

Seguramente por eso, el ahora detenido se levantó bruscamente y trató de abandonar de forma apresurada el establecimiento en cuanto se percató de la presencia de los agentes.

Le delató su reacción

Fue precisamente esta reacción la que hizo levantar las sospechas de los policías, quienes al ver su actitud esquiva, y que se había marchado dejando la consumición entera sobre la mesa, se dirigieron hacia él para pedirle que se identificara. Al aproximarse, le preguntaron si llevaba algún tipo de droga, a lo que el hombre reconoció que tenía "algo de hachís".

Dosis de droga intervenidas al detenido en Burjassot. / L-EMV

Ante la confesión, los agentes procedieron a inspeccionar exhaustivamente la mochila que llevaba, en cuyo interior localizaron una caja de teléfono móvil que contenía una pequeña balanza de precisión, una defensa, una porción de lo que podría ser hachís y un envoltorio atado con alambre verde, presumiblemente con algún tipo de sustancia estupefaciente.

Preparada para la venta

Además, en uno de los bolsillos de la mochila hallaron otros doce envoltorios de idénticas características. Preguntado por su contenido, el hombre confesó que se trataba de dosis de medio gramo de cocaína, que presuntamente tenía preparadas para su venta. En total, se interceptaron más de una docena de estos envoltorios con un peso global de 8,5 gramos.

Así, los agentes procedieron a la detención del sospechoso, un hombre de nacionalidad española y 52 años de edad, al que se le acusa de sendos delitos de tráfico de drogas y contra la salud pública. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional, quienes procedieron a su traslado al centro médico y posteriormente a dependencias policiales.