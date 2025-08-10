El motor de la avioneta siniestrada en Requena emitía "un ruido extraño" antes de estrellarse

El motor de la avioneta ultraligera cuyos dos ocupantes murieron el sábado tras estrellarse emitía "un ruido extraño" antes de impactar contra una zona agrícola de Requena, a dos kilómetros de la aldea de Los Duques, casi una hora después de despegar del Aeródromo de Requena-El Rebollar, a 17 kilómetros del lugar del siniestro. Así lo indican fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, quienes señalan que la aeronave accidentada era una Piper SportCruiser que había sido matriculada en 2013.

A la espera de las pruebas de ADN que practicará la Guardia Civil tras la toma de muestras durante la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde fueron trasladados los cuerpos al medio día de ayer, los primeros datos sobre la identidad de los fallecidos informaban que se trata de dos valencianos, un hombre de más de 70 y otro de unos 50 años de edad.

Este domingo se ha conocido que el copiloto ha resultado ser Antonio Birlanga Blanquer, un abogado de 55 años, hijo de Antonio Birlanga y Blanca Blanquer, conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana entre 1982 y 1993 bajo la presidencia del socialista Joan Lerma, y ex directora general de Urbanismo con el mismo gobierno, respectivamente.

Respecto al piloto, este diario ha podido confirmar que se trata de Narciso Martínez Peñalver, un empresario valenciano de 77 años, vecino de Alboraia, con más de 30 años de experiencia en el manejo de este tipo de naves y muy ligado al Aeródromo de Requena, de donde era socio desde hace décadas.

Solo pudieron confirmar los fallecimientos

Tal y como informó Levante-EMV, el accidente mortal, el undécimo en la Comunitat Valenciana desde el año 2000, se produjo después de que los dos ocupantes fueran vistos por última vez almorzando en la cafetería del aeródromo. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso a las 11.25 horas de que una avioneta se sabía siniestrado en una zona agrícola de Requena, a dos kilómetros de la aldea de Los Duques, a la altura del kilómetro 443 de la carretera N-322.

Hasta el lugar del suceso se movilizó una ambulancia del SAMU, cuyo personal sanitario solo pudo confirmar la muerte de las dos personas que viajaban en la avioneta. Además, el CICU movilizó cuatro unidades de bomberos del Consorcio Provincial y una unidad de bomberos forestales con autobomba para sofocar las llamas del incendio que se originó como consecuencia de la colisión.

Se investigan las causas

Ahora, la Guardia Civil investiga las razones por las que la aeronave se desplomó, impactando sobre las estribaciones de un monte de pinar, en una zona agrícola a unos 50 metros de la N-322, a solo dos kilómetros de Los Duques. Como consecuencia de la colisión la nave se incendió y quedó totalmente calcinada, originando un pequeño incendio de vegetación que fue sofocado rápidamente por los efectivos que se movilizaron hasta el lugar.

Los cuerpos de los dos fallecidos fueron levantados cerca de las dos de la tarde, una vez que los bomberos lograron extinguir por completo las llamas y enfriar el fuselaje para poder excarcelar los dos cuerpos, atrapados entre el amasijo de hierros.