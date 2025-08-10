Un hombre de 76 años fallece tras un ahogamiento en una piscina de Alicante

Un hombre de 76 años ha fallecido este domingo tras ahogarse en una piscina privada en Alicante ciudad, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso ha entrado al CICU sobre las 13.30 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia SAMU. El equipo médico solo ha podido confirmar la muerte del hombre. Próximamente la autopsia revelará las causas. Desde el CICU recuerdan que se puede consultar la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad para tener en cuenta diferentes consejos para prevenir los ahogamientos durante la estancia en piscinas, playas u otros entornos acuáticos.

Cómo prevenir ahogamientos según Emergencias