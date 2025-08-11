Un hombre de 96 años acepta dos años de prisión por abusar de un niño que esperaba a su profesor de repaso

Dos años de prisión. Esa es la pena que el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto a un hombre de 96 años por besar y someter a tocamientos a un menor de edad, con 15 años en el momento de los hechos, que se dirigía a clases de repaso. Mientras el estudiante hacía tiempo en un parque antes de comenzar las clases, el condenado se acercó a él y comenzó a abrazarle y besarle mientras le decía frases de alto contenido sexual.

La sentencia, ya en firme tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la acusación pública y la defensa del condenado, impone al condenado, además, el pago de 3.000 euros en concepto de indemnización por los daños morales que sufrió la víctima a consecuencia de los hechos. Tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima, su domicilio o su centro de estudios, ni comunicarse con ella por ningún medio durante dos años.

Comentarios elevados de tono

Tal y como informó este diario, los hechos que han sido enjuiciados comenzaron la tarde del 18 de noviembre de 2021 en una plaza de una localidad de la comarca de la Plana Alta de Castelló que este diario no revela para proteger el anonimato de la víctima. Mientras el menor esperaba en un parque próximo al domicilio en el que recibía las clases de repaso, un hombre se le aproximó y empezó a tocarle la cabeza mientras le hacía comentarios sexuales que incomodaron al menor, llegando a proponerle "hacerle una chupadita".

Cinco días después, el 23 de noviembre, la víctima, que volvía a sus clases, vio que el hombre le estaba esperando en el portal. Este le preguntó si era el mismo chico de los días anteriores y, según los hechos probados, "con el propósito de satisfacer su ánimo libidinoso", empezó a abrazar y a besar al niño antes de tocarle sus partes íntimas mientras le decía "a ver cuando nos damos unos revolcones".

Lo arrinconó en el ascensor

El menor, asustado por los hechos de los que estaba siendo víctima, consiguió zafarse de su agresor y entrar en el portal. Sin embargo, el hombre le siguió hasta el interior y se metió en el ascensor en el que estaba el niño, al que arrinconó y agredió sexualmente "agarrándole fuertemente de sus partes" mientras le proponía ir a dar una vuelta. Al llegar a la quinta planta, la víctima consiguió huir y refugiarse en la vivienda del profesor.

Por estos hechos, la Sala ha condenado al pederasta confeso, que reconoció los hechos que se le imputaban, a una pena de dos años de prisión como autor de un delito de abuso sexual a menor de 16 años. Sin embargo, el agresor sexual evitará entrar en la cárcel, no por su avanzada edad sino por el acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes, eso sí, siempre y cuando no vuelva a delinquir en el plazo de tres años. La sentencia es firme y no puede recurrirse.