El compañero de vuelo del piloto fallecido: "Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía"

Luis Marzo, fundador del aeródromo de Requena-El Rebollar y socio del Club Aéreo Universal (CAU), llevaba tres décadas volando, codo con codo, con su mejor amigo, Narciso Martínez Peñalver, de 77 años, como él. Unidos por la pasión de volar, enamorados ambos de los aviones ultraligeros "desde antes incluso de que hiciera falta una licencia", habían compartido miles y miles de horas mirando la tierra desde el aire, cuidando de sus avionetas y compartiendo confidencias.

Hoy está destrozado: su amigo del alma es el piloto que estaba a los mandos de la Piper Sport Cruiser que el sábado se estrelló e incendió cuando trataba de tomar tierra en las estribaciones de La Muela, el monte de pinar ubicado dos kilómetros al suroeste de la pedanía requenense de Los Duques. Murieron en el acto Narciso, dueño de una empresa de grupos de presión en València, que deja esposa, dos hijos y cuatro nietos, y el hombre que viajaba a su lado, en el puesto de copiloto, Antonio Birlanga Blanquer, Tono, abogado valenciano de 55 años e hijo de Antonio Birlanga y Blanca Blanquer, conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat Valenciana entre 1982 y 1993, bajo la presidencia del socialista Joan Lerma, y directora general de Urbanismo con el mismo gobierno.

Tono ni siquiera debía estar en ese vuelo. Luis explica que lo habían conocido una semana antes, de manera casual, cuando Narciso y él coincidieron con el hombre y otros moteros Indian -el mítico modelo estadounidense de dos ruedas- en un bar de Requena, almorzando. Enseguida congeniaron compartiendo anécdotas de las aficiones, unos, las de las motos, y los otros, las de las avionetas ultraligeras. "Estaban encantados y tenían muchas ganas de probarlas, así que les dije que se vinieran cuando quisieran al aeródromo y les daríamos un paseo. Estaban un matrimonio y este chico. ¡Cómo me arrepiento ahora...!", lamenta Luis, cuya voz se quiebra varias veces a lo largo de la conversación.

PI STUDIO

"Vimos que tardaba y empecé a impacientarme"

Quedaron para el siguiente sábado. Primero, un almuerzo en el bar del aeródromo que él mismo había fundado y al que siempre ha seguido vinculado de una manera o de otra, y luego una vuelta por los alrededores de Requena. "Salieron tres avionetas. En dos iban los pilotos con el marido y la mujer y en la tercera, Narciso con Tono". Despegaron sobre las 10.30 horas. Pasaban unos minutos de las once cuando dos de los aparatos regresaron y tomaron tierra en El Rebollar. "Vimos que tardaba y empecé a impacientarme", pero el susto definitivo llegó cuando "el avión del que saltan los paracaidistas informó de que había visto una columna de humo cerca de Los Duques y que, al acercarse para ver si era un incendio y avisar, había visto algo ardiendo y, claramente, una cola de avioneta en el suelo".

Luis cogió el coche y salió disparado a buscar a Narciso, convencido de que eran él y su Piper Sport Cruiser, matriculada en 2013 y que mantenía perfectamente cuidada. El error inicial en la información, que situaba el accidente en El Pontón, le hizo perder un tiempo precioso. "Estuve dando vueltas y vueltas, y no lo encontraba".

Al mismo tiempo, una mujer que circulaba por la N-322 en dirección a Albacete había visto caer el aparato a su izquierda, entre los kilómetros 444 y 443, y la columna de humo que se formó inmediatamente después al incendiarse el aparato, y alertó al instante a la Guardia Civil, que dio cuenta al 112 para poner en marcha el dispositivo de rescate.

Por eso, cuando Luis por fin encontró el lugar "ya estaban los bomberos sofocando las llamas del aparato y del monte", ya que el fuego se extendió a la maleza y a los arbustos próximos.

Las causas, bajo investigación

Aunque el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena es quien está tramitando las diligencias y quien se ocupará del seguimiento para la identificación forense de los dos fallecidos, es Aviación Civil quien tiene la competencia para investigar las causas del siniestro. A falta de que se complete ese análisis, todos los elementos apuntan a una pérdida de potencia del motor por razones que deberán ser examinadas.

Narciso tenía una amplísima experiencia que le permitía afrontar situaciones complicadas y difíciles, así que si intentó aterrizar, y es evidente por cómo quedó el aparato y dónde estaba que estaba aterrizando, es porque estaba seguro de que podía hacerlo", afirma Luis Marzo. Es más, "si la avioneta hubiese caído en picado, estaría roto el fuselaje, y no lo está. Y en una caída descontrolada, siempre tocas primero con una rueda que con la otra, o con el morro, y el desequilibrio hace que se rompa un ala, y tampoco ha pasado".

Así, lo más probable es que, detectada esa pérdida de potencia, seguramente cuando estaba volviendo hacia El Rebollar - el impacto se produjo a 17 kilómetros en línea recta del aeródromo", Narciso debió buscar un lugar propicio para un aterrizaje de emergencia, pero no llegó a sentirse en peligro, ya que no utilizó la radio para informar de que estaba en situación de "mayday", el término internacional para designar una emergencia aérea. "Si estaba aterrizando es porque estaba seguro de que podía hacerlo".

Los técnicos ya se han llevado el motor

Entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que deberán aclarar los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), el organismo encargado de informar sobre las causas de todos los siniestros aéreos en España. De momento, el mismo sábado por la tarde acudieron al punto del siniestro y se llevaron el motor para ser desmontado y analizado.

Tampoco está claro por qué se incendió, probablemente porque cuando tomó tierra llevaba aún demasiada velocidad y el depósito bastante lleno, pero, insiste Marzo, "hay que esperar a ver qué dicen los técnicos".

Tanto Luis como otros compañeros, entre ellos el piloto recién licenciado en la escuela del aeródromo de Requena-El Rebolllar, Airpull Aviation Academy, que este sábado debía haber ocupado la plaza de Tono Birlanga y que no voló para cederle el puesto a este, ya han prestado declaración antes la Guardia Civil. Eso, el sábado. El domingo, Luis Marzo se pasó la mañana en el juzgado de guardia de Requena, ultimando papeles y aportando documentación. Y después hizo de tripas corazón y se fue al monte para recoger los restos de la Sport Cruiser para evitarle ese trago a la familia de su inseparable compañero. "Sigo sin poder creerlo", vuelve a quebrársele la voz por enésima vez