Condenan a dos jóvenes por matar al padrastro de uno de ellos en Elx para robarle

A sus 19 y 21 años, dos jóvenes planearon emprender una nueva vida en Francia con el dinero que iban a robarle al padrastro de uno de ellos en Elx, un jubilado de 69 años. Mataron a la víctima en septiembre de 2023 para quitarle el dinero que pensaban que guardaba y la Policía Nacional frustró sus planes en Tarragona, antes de salir del país. Desde entonces su futuro pasa por la celda de una prisión, donde continuarán recluidos tras haber sido condenados ahora por la Audiencia a sendas penas de 25 años de cárcel para el hijastro y 22 años y seis meses para su amigo.

Los dos acusados, Carlos L. e Iván S., iban a ser juzgados este próximo mes de septiembre en una vista oral con jurado popular en la Audiencia en Elx, pero las defensas alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el abogado Aitor Prieto Razquin en nombre de la mujer de la víctima y madre de uno de los procesados. Las acusaciones solicitaban penas que sumaban 65 años de prisión y tras el acuerdo se ha rebajado algo menos de 18 años a cambio de la declaración de culpabilidad de ambos acusados.

Además de las penas de prisión por un delito de asesinato en concurso con otro de robo con violencia en casa habitada, estafa y robo de vehículo, los dos condenados deberán indemnizar a la mujer del fallecido con 110.000 euros más los intereses correspondientes, según la sentencia dictada el pasado mes por la Audiencia. Asimismo, el hijastro ha sido condenado a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad por conducir sin permiso el coche que le robó a su padrastro.

Según los hechos declarados probados en la sentencia y reconocidos por los acusados, Carlos L. convivía con la víctima, Manuel, un jubilado de 69 años que trabajó como mancebo en una farmacia del centro de Elx. Residían en un entresuelo de la calle Alfredo Sánchez Torres y la convivencia entre ellos no era buena debido a la conducta del joven, con multitud de antecedentes por robos. El joven no tenía llaves de la vivienda y solo podía acceder cuando estaba dentro Manuel, quien además tuvo que poner una puerta con candado para que no pudiera acceder a todas las dependencias de la casa.

Crimen planeado

A mediados de septiembre los dos acusados planearon asaltar a Manuel para robarle el dinero y marcharse luego a Francia para emprender una nueva vida, según lo planificado por Carlos, el cual creía que su padrastro guardaba en la vivienda entre 10.000 y 20.000 euros.

Tras poner fecha a su macabro plan de asesinato y robo, la tarde del 17 de septiembre de 2023 acudieron los dos acusados al portal de la vivienda de Manuel. Antes de desplazarse cogieron una piedra grande que pesaba 1,6 kilogramos y Carlos portaba además un cuchillo de cocina de grandes dimensiones -20,5 centímetros de hoja- que cogió de su domicilio. Como conocían los horarios de Manuel, le esperaron en el inmueble. Iván dentro del portal y Carlos fuera, como hacía siempre al no tener llaves de la casa. El padrastro del acusado llegó a las 22:30 horas sin sospechar nada. Una vez dentro del portal Iván le golpeó varias veces en la cabeza con la piedra y tras caer al suelo le asestaron varias cuchilladas en el cuello porque seguía moviéndose.

El hijastro cogió las llaves del domicilio y entre los dos subieron a la casa a Manuel, que estaba desvanecido y herido. Lo dejaron dentro de la vivienda, en la zona de la entrada, y a continuación limpiaron todos los restos de sangre. En ese momento Carlos se dio cuenta de que su padrastro aún estaba vivo y le asestó varias cuchilladas más en el cuello que le causaron la muerte.

Tras limpiar la sangre, taparon el cadáver con una manta y registraron la vivienda. Cogieron la cartera de la víctima con dinero y sus tarjetas bancarias, su móvil y las llaves del coche propiedad de Manuel. Los dos acusados se marcharon en el coche en dirección a Francia y en el trayecto realizaron varias paradas para repostar y comprar algo para comer. Usaron las tarjetas de la víctima y fue su perdición. La Policía de Elx les seguía la pista y fueron apresados la mañana del 18 de septiembre en el aparcamiento de un centro comercial de Tarragona, donde empezó para los jóvenes una nueva etapa de la vida que no imaginaban cuando mataron a Manuel de forma tan cruel.