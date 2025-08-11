Narcotráfico
Cinco detenidos en un tiroteo en Barcelona por un ajuste de cuentas
Habría un herido leve por arma de fuego
Germán González
Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco ocupantes de un coche después de que disparasen contra un grupo de personas en una calle de la Zona Franca, en Barcelona. Los sospechosos habrían abierto fuego y los otros implicados se habrían defendido, iniciándose un tiroteo. A consecuencia del impacto de las balas hay una persona herida leve que ha sido trasladada a un ambulatorio para ser atendida, según ha adelantado El Caso.
Tras el intercambio de tiros, los cinco sospechosos escaparon en un coche pero una patrulla logró interceptarlos y detenerlos. En el registro del vehículo encontraron armas escondidas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre grupos latinos por temas relacionados con el narcotráfico, según las primeras investigaciones.
Los Mossos tienen abierta una investigación para determinar las causas de este nuevo tiroteo en Barcelona, el sexto en el último mes, y que volvería a estar relacionado con el narcotráfico. Además, los agentes buscan a otros implicados en este incidente con armas de fuego.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma