Pillado con 220 gramos de cocaína tras huir a empujones de un control policial en València

Nuevo golpe al tráfico de drogas a pequeña escala en València, esta vez en el barrio de Natzaret, donde agentes de la Comisaría de Proximidad del Marítimo de la Policía Local de València han detenido a un hombre de 26 años que fue sorprendido en posesión de una buena cantidad de droga. En total, se le incautaron 220 gramos de cocaína que el arrestado transportaba escondida entre la ropa.

La intervención que ahora ha salido a la luz se produjo el pasado lunes, mientras los agentes realizaban un control rutinario de seguridad en el marco de las labores de vigilancia preventiva que lleva a cabo la Policía Local en esta zona. Tras dar el alto a un BMW, vehículo en el que viajaba el ahora detenido, los agentes procedieron a la identificación del conductor, quien presentaba una actitud sospechosa.

En un primer cacheo, los policías hallaron una navaja de 13 centímetros de hoja que el ahora arrestado tenía escondida. Es por ello que los agentes le pidieron que bajara del vehículo para realizarle la inspección pertinente. El joven, que no encajó nada bien esta orden, comenzó a mostrar una actitud de resistencia y a rebotarse contra los agentes. En un momento de la discusión, empujó a uno de los policías y escapó.

Tres de los agentes que estaban realizando el control en la zona, entre ellos el agredido, salieron tras el fugitivo, que huyó a pie, dándole caza pocos minutos después, en el puente de Astilleros.

Llevaba 705 euros en billetes pequeños

En ese momento, los efectivos se percataron de que el joven, que seguía mostrando una fuerte resistencia a la autoridad, tenía un bulto de grandes dimensiones escondido en su cuerpo. Tal y como pudieron corroborar, se trataba de dos paquetes de 110 gramos cada uno, que estaban envasados al vacío y envueltos en dos calcetines, en cuyo interior había una sustancia blanca que, tras realizar el análisis pertinente, resultó ser cocaína.

Además, el arrestado llevaba consigo 705 euros en billetes pequeños, un hecho que podría acreditar que se dedica a la venta de drogas al por menor. Tras su detención, el arrestado fue entregado a la Policía Nacional, encargada de tramitar las diligencias contra el presunto autor de un delito de tráfico de drogas.