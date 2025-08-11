Detienen al seguridad de una discoteca de València por agredir a un joven y dejarlo inconsciente

La Policía Nacional ha detenido al portero de un local de ocio nocturno de la Marina de València por agredir brutalmente a un joven de 31 años y dejarlo tirado en el suelo en estado inconsciente. Como consecuencia de la paliza, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Clínico de València, donde se recupera de las graves lesiones sufridas, entre ellas varias fracturas en vértebras, mandíbula, nariz y pelvis

Al parecer, la víctima, residente en Castellón, se había desplazado a la València para salir de fiesta. En un momento de la noche, estando en evidente estado de embriaguez, comenzó a molestar a los clientes, motivo por el que el personal de seguridad de la discoteca le requirió que abandonara la sala. Al no atender a las indicaciones del personal, un miembro de seguridad lo asaltó y lo expulsó del local utilizando la técnica del mata-león, dejando al cliente herido de gravedad.

Se ensañaron con el joven

Según ha podido confirmar Levante-EMV, la agresión tuvo lugar en la medianoche de este domingo, sobre las 00.00 horas, cuando los agentes recibieron un aviso de un altercado en un local del Veles y Vents de la Marina de València. Testigos de los hechos relataron a los agentes que vieron como varios miembros del equipo de seguridad propinaban una patada a un hombre. Acto seguido, según el testimonio de los mismos, el acusado, de 22 años, nacionalidad georgiana y en situación regular en España, lo cogió por la espalda y le realizó la técnica del mata-león, levantándolo del suelo y, una vez inconsciente, lo tiró desde lo alto de sus brazos contra el suelo.

A pesar de la indefensión de la víctima, tanto por su estado de ebriedad como por los golpes recibidos, que lo dejaron desplomado en el suelo en estado moribundo, los vigilantes no cesaron en su empeño y volvieron a la carga, propinando varias patadas más al joven hasta dejarlo tendido en el suelo sangrando. Como consecuencia de la agresión, el agredido, de 31 años y nacionalidad marroquí, sufrió varias fracturas en vértebras, mandíbula, nariz y pelvis, y tendrá que ser sometido a una intervención quirúrgica.

Precisamente al ver la gravedad de las lesiones, los agentes llamaron a la ambulancia. A su llegada, el equipo médico lo trasladó de urgencia al Hospital Clínico de València, donde permanece ingresado recuperándose de las heridas de gravedad.

La policía pide las grabaciones del local

Una vez determinada la identidad del agresor, los agentes procedieron a la detención de uno de los porteros de la discoteca como presunto autor de un delito de lesiones graves. Tras negarse a prestar declaración ante la Policía Nacional, el acusado ha pasado este lunes a disposición del Juzgado de Instrucción número 16, quien ha asumido el caso en funciones de guardia.

Dada la gravedad de los hechos, el juez ha impuesto al acusado como medida preventiva la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros. Además, se le ha retenido el pasaporte y se le ha informado de la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial. Por su parte, la Policía Nacional ha requerido al local las grabaciones de las cámaras de seguridad con el objetivo de obtener pistas que permitan esclarecer los hechos.