Investigación
Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
Agentes de Asuntos Internos han acudido a la Jefatura tras el arresto del inspector jefe en el operativo conjunto
Lorenzo Marina
El exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares, Faustino Nogales, ha sido detenido en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada la mañana de este lunes en Mallorca. Agentes de Asuntos Internos se han personado en la Jefatura Superior de Policía Nacional de Palma de Mallorca nada más tener conocimiento del arresto. La detención ha causado también profunda conmoción en el Cuerpo.
La detención de Faustino Nogales se enmarca dentro de la operación contra el blanqueo de capitales que se ha desplegado este lunes en Mallorca. La investigación ha partido tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil y se ha producido más de una decena de detenciones. Entre estas se encuentra el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional y el abogado Ignacio Gonzalo Márquez en su despacho del Paseo de Mallorca.
Secreto de sumario
A primera hora de la mañana de este lunes se ha puesto en marcha la fase de explotación de esta operación contra el blanqueo de capitales, que se encuentra bajo secreto de sumario. Los registros se han producido tanto en Palma como en el Raiguer, en Binissalem y en Inca, entre otras localidades.
