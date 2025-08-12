Evacuados los siete tripulantes de un barco privado de Alicante por un incendio a bordo frente a es Vedrà, en Ibiza

Un yate privado de unos 25 metros de eslora con el nombre 'Davinci' y matriculado en Alicante ha sufrido un incendio en la zona de los motores esta mañana por causas que todavía se desconocen, lo que ha hecho necesaria la intervención de las embarcaciones de Salvamento Marítimo 'Concepción Arenal' y 'Naos', así como de los bomberos de Formentera, que ha acudido a la zona para evacuar a los siete tripulantes de la embarcación e intentar extinguir el incendio, cosa que finalmente no ha sido posible y el yate ha terminado por hundirse a las 17.20 horas, según confirma Salvamento Marítimo. El incendio ha provocado una densa nube de humo negro visible desde puntos tan distantes como el aeropuerto de Ibiza y Talamanca.

El suceso ha ocurrido en torno a las 10.30 horas de esta mañana, cuando la tripulación ha detectado un incendio en el interior de la embarcación que ha intentado controlar por sus propios medios al tiempo que disponía las balsas salvavidas sin activar en la popa del barco, por si eran necesarias. El ferri de Baleària 'Ramón Llull' que había salido del puerto de la Savina de Formentera a las 11.15 horas en dirección a Denia, se ha desviado hasta el lugar cuando pasaba a la altura de es Vedrà para asistir al yate siniestrado hasta la llegada de la Guardamar 'Concepción Arenal', que ha sido la primera embarcación de Salvamento Marítimo en dirigirse al lugar desde su base en el puerto de Ibiza. Al conocer que la Guardamar acudía en ayuda de la nave siniestrada, el barco de Baleària ha continuado su camino.

Vista de la columna de humo desde el aeropuerto de Ibiza. / / Valentín Sastre

A su llegada, y según informan desde Salvamento Marítimo, los profesionales de la Guardamar han comprobado que los siete ocupantes del yate estaban en buen estado de salud y los ha rescatado para trasladarlos al puerto de Ibiza. Una segunda embarcación, la Salvamar 'Naos', ha acudido a prestar ayuda con una dotación de dos bomberos del Consell de Formentera, que no han podido hacer nada debido a la fuerza del incendio que ya consumía buena parte del yate. A media tarde, la 'Naos' ha trasladado a los bomberos de vuelta a la pitiusa del sur y, después, se ha dirigido hacia Ibiza para dejar en tierra a los tripulantes de la embarcación siniestrada. A última hora de la tarde quedaba en el lugar del siniestro, a 7,3 millas al suroeste de Punta Gavina, según Salvamento Marítimo, la Guardamar 'Concepción Arenal' recogiendo restos del naufragio. Ya por la mañana se apuntaba a la posibilidad de dejar que el barco se consumiera y se hundiera, dada la dificultad y el riesgo que supone el traslado de una nave incendiado a cualquier puerto.