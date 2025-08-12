Muere un voluntario que luchaba en la extinción de un incendio en León

Un hombre ha aparecido muerto en el kilómetro 12 de la carretera LE-125, entre las localidades leonesas de Quintana y Congosto, según lo avanzado por el medio iLeón. Al parecer, el fallecido es un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado en la zona.

La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León