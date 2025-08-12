Desmantelan dos pisos en Xirivella con 279 plantas de marihuana

Hasta 279 plantas de marihuana con cerca de 35 kilos en cogollos ocultas en habitaciones perfectamente acondicionadas para el cultivo indoor de esta planta. Es el botín que agentes de la Policía Nacional se han encontrado en dos viviendas de Xirivella cuyo propietario ha sido detenido como presunto autor de sendos delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Las investigaciones de estos hechos que ahora han salido a la luz a través de un comunicado se iniciaron después de que los agentes se percataran de un fuerte olor a marihuana en las inmediaciones de la comisaría, a escasos metros de las viviendas en las que se estaba plantando la droga, lo que hace cuestionar la pericia del ahora detenido.

Le delataron las facturas

Ante la sospecha de que pudiera existir alguna plantación, los investigadores indagaron hasta identificar dos posibles viviendas en las que se tenía la sospecha que podrían ocultar plantaciones clandestinas de marihuana. Así, identificaron al propietario de los inmuebles, al que solicitaron las facturas de la compañía eléctrica para comprobar los servicios contratados y el importe de los recibos.

Fue así como, tras llevar a cabo una inspección en ambos puntos y confirmar que el dueño de las casas estaba defraudando fluido eléctrico a la compañía, se personaron ante el sospechoso, quien, presionado por todas las pruebas incriminatorias que lo rodeaban, terminó reconociendo los hechos, autorizando el acceso de los policías a los inmuebles.

Plantaciones ocultas en dos inmuebles

En el interior de una de las viviendas localizaron una habitación acondicionada para el cultivo en interior de marihuana con 144 plantas. La otra casa tenía dos estancias adaptadas para este fin. En el interior de una de las habitaciones, que estaba protegida con panel aislante para evitar ser detectada, se localizó otra plantación de interior. En el otro habitáculo encontraron otras 135 plantas de marihuana.

Plantas de marihuana incautadas en una de las viviendas de Xirivella. / Policía Nacional

Fruto de los dos registros realizados, los agentes incautaron un total de 279 plantas de cannabis y casi 35 kilos en cogollos, además de útiles para su cultivo. Es por ello que procedieron a la detención del propietario, al que se le acusa de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.