Un tranvía arrolla a una furgoneta en la avenida Catalunya

Susto en València. Uno de los tranvías de la línea 4 de Metrovalencia ha arrollado a una furgoneta en la rotonda de la V-21, junto a la Avenida de Tarongers de la capital.

El accidente se ha producido al mediodía de este martes, sobre las 12.15 horas. Al parecer, el vehículo, una furgoneta de una empresa de desguaces, por motivos que aún se desconocen ha sido sorprendido por el tranvía.

Como consecuencia de la colisión el vehículo ha quedado suspendido durante unos segundos, volcando finalmente, lo que ha dejado una estampa impactante. Sin embargo, afortunadamente, todo ha quedado en un susto y el ocupante, que se encontraba en el interior de la furgoneta, ha resultado ileso y ha podido salir por su propio pie.

La furgoneta arrollada por el convoy / Abraham Pérez

El accidente ha obligado a interrumpir el servicio durante unos minutos, aunque media hora después se ha podido restablecer con normalidad. En estos momentos los tranvías circulan con normalidad. Debido a la levedad del accidente no ha sido necesario interrumpir el tendido eléctrico, como viene siendo habitual en este tipo de siniestros, según han confirmado a Levante-EMV fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

El conductor ha resultado ileso

Hasta el lugar del accidente se han movilizado varias patrullas de la Policía Local de València y de Policía Nacional, así como efectivos del Bomberos de València. Además, se ha movilizado una ambulancia del SAMU para atender al conductor, quien no ha precisado asistencia médica y ha sido dado de alta in situ.

Lugar del choque / Abraham Pérez

En declaraciones a Levante-EMV, el conductor de la furgoneta asegura que ha cruzado la intersección cuando el semáforo estaba todavía en verde. Sin embargo, al haber varios coches parados, en un momento dado el semáforo ha cambiado de color. Sin ser consciente de ello, ha continuado circulando, siendo sorprendido por el convoy.

El sistema de emergencia ha paralizado la máquina tras golpear a la furgoneta en la puerta latera izquierda, impidiendo que el tranvía continuase circulando arrollando al vehículo, que había quedado inclinada con dos ruedas en suspensión. Finalmente ha volcado, mientras el conductor todavía estaba dentro del automóvil.

Con ayuda de los bomberos, el vehículo ha sido retirado rápidamente de la vía. El afectado, un hombre de 37 años que se encontraba trabajando, no ha precisado asistencia médica y todo ha quedado en un susto.