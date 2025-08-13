El local de la Marina de València pedirá un informe a la empresa del vigilante que dejó inconsciente a un joven tras reducirlo

La dirección del local de ocio nocturno de la Marina Real de València donde un hombre resultó gravemente herido y quedó inconsciente tras ser reducido por uno de los vigilantes solicitará a la empresa de seguridad un informe exhaustivo que detalle cómo sucedieron los hechos. Pese a considerar que todavía es pronto para pedir explicaciones, y a la espera de que la investigación policial que se ha puesto en marcha arroje más luz sobre el suceso, el establecimiento quiere aclarar si hubo alguna negligencia por parte del seguridad, que fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones graves y puesto en libertad a primera hora de la tarde de este lunes con medidas cautelares.

Según la reconstrucción de los hechos relatada por fuentes próximas al establecimiento consultadas por Levante-EMV, en ningún momento de la noche nadie del equipo dio una paliza al joven, que jamás llegó a acceder al local precisamente por el estado de ebriedad que presentaba. Admiten, eso sí, que el detenido lo redujo con la técnica del mataleón, una maniobra propia de las artes marciales en la que el agresor utiliza su brazo para rodear el cuello de la víctima, haciendo presión con el bíceps hasta cortarle la respiración y reducirla.

No llegó a acceder al local

Mientras se encontraba en el acceso a esta terraza, añaden las fuentes consultadas, el personal de la entrada le dijo que no podía entrar en ese estado, motivo por el que momentos antes le habían vetado la entrada en los locales vecinos. Ante la insistencia del hombre y el temor de que su actitud conflictiva provocara altercados o molestias a los clientes, dos seguridades lo redujeron y se lo llevaron fuera del recinto de ocio nocturno.

Estando en el lateral de unas escaleras de acceso, agregan, el agredido se bajó los pantalones y comenzó a insultar a los miembros de seguridad. Fue entonces cuando uno de ellos le dio una patada en la pierna para que se subiera los pantalones. Al ver que la situación se estaba complicando y para evitar que cosa fuera a más, según el relato de varios testigos, el detenido lo redujo con la técnica del mataleón, con la "mala suerte" de que el joven perdió la consciencia y cayó contra el suelo, partiéndose la nariz y la mandíbula.

Entregan las grabaciones de las cámaras

Respecto al resto de lesiones que supuestamente sufrió el afectado durante la intervención, la defensa del acusado sospecha que algunas de ellas eran previas a la inmovilización. En este sentido, algunos testigos declararon que el afectado fue visto con un corsé de sujeción y varios vendajes, por lo que entienden que las vértebras fracturadas son previas al incidente. Así, será el informe médico que le han realizado en el Hospital Clínico de València, donde el hombre permanece ingresado, el que determine si las contusiones fueron causadas por el vigilante.

Por su parte, desde el local confían en que las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo permitan arrojar luz sobre estos hechos. Unas imágenes requeridas por el grupo de la Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Marítimo que fueron entregadas a los investigadores en la tarde de este lunes. Ahora, los investigadores procederán a su revisión para tratar de hallar alguna pista que permita esclarecer los hechos.

En libertad con medidas cautelares

Tal y como adelantó este diario, los hechos sucedieron la medianoche del sábado al domingo, sobre las 00.15 horas, cuando la Policía Nacional recibió un aviso de un altercado en un local de ocio nocturno de la Marina Real de València. Testigos de los hechos relataron a los agentes que vieron como varios miembros del equipo de seguridad propinaban una patada a un hombre. Instantes después, uno de los porteros lo cogió por la espalda y lo redujo con la técnica del mataleón, dejándole inconsciente en el suelo.

Como consecuencia de la inmovilización, el agredido, de 31 años y nacionalidad marroquí, sufrió un traumatismo craneoencefálico y varias fracturas en vértebras, mandíbula, nariz y pelvis, por lo que fue trasladado de urgencia en una ambulacia del SAMU al Hospital Clínico de València, donde permanece ingresado. Tras identificar al seguridad involucrado, un hombre de 22 años y nacionalidad georgiana, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de lesiones graves. El acusado, que se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Nacional, pasó este lunes a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en funciones de guardia, y tras tomarle declaración acordó su puesta en libertad.

No obstante, dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía ha solicitado que se le impongan las medidas preventivas de prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 300 metros. Además, se le ha retenido el pasaporte y se le ha informado de la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial.