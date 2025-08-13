Detienen a otro menor por la agresión al policía nacional que acabó en la UCI en Elx

La Policía Nacional de Elche ha realizado una segunda detención por la brutal agresión a un agente fuera de servicio que acabó en la UCI tras recibir una pedrada en la cabeza. El arrestado es un menor de 15 años que acompañaba al presunto autor material de la pedrada y que ha sido acusado de un delito de omisión del deber de socorro, según fuentes policiales.

El primer menor ya ingresó el pasado fin de semana en un centro en régimen cerrado tras acordarlo el juzgado a petición de la Fiscalía de Menores y por ahora no ha trascendido si el detenido de 15 años sigue en dependencias policiales.

El policía nacional agredido ha recibido el alta hospitalaria este martes por la mañana y continuará recuperándose de las lesiones en su domicilio y en breves fechas tendrá que someterse a varias intervenciones por las fracturas sufridas en la cara.

El menor de 17 años arrestado como autor de la agresión no quiso declarar ante la Policía Nacional ni en el juzgado. No obstante, tras ser arrestado sí reconoció los hechos mientras era trasladado en un vehículo policial hasta la Comisaría de Elche. El detenido les dijo que no sabía que era policía y que "no quería hacerle tanto daño".

Asimismo, indicó a los agentes que lo sentía y alegó que se irritó y que le lanzó la piedra después de que el policía chocara con él en la vía pública.

Aunque en un primer momento se barajó que la agresión pudo ocurrir a raíz de que el agente llamara la atención a los dos menores cuando estaban manipulando una moto para robar, este extremo no ha podido ser confirmado porque el policía agredido no recuerda lo sucedido cuando regresaba de madrugada a su domicilio en Elche.

Además de la tentativa de homicidio que la Policía imputó al primer menor detenido, también se le denunció por un delito de resistencia y desobediencia. En el momento de ser arrestado en su domicilio empujó a los agentes que iban a detenerle y se resistió, según fuentes cercanas al caso.

El menor de 17 años ya tenía antecedentes policiales, entre ellos una detención el pasado año por delito de atentado al haber agredido a una profesora en un instituto de Elche. El menor accedió al IES La Asunción con la intención de agredir a un alumno y tras ser recriminado por una profesora le dio una patada y le escupió, además de amenazarla con volver a agredirla si no se marchaba. También fue arrestado cuando tenía 14 años por malos tratos a su novia.

Jupol reclama reformas legales

Tras la detención del menor de 17 años el sindicato Jupol denunció que este nuevo episodio de violencia protagonizado por menores vuelve a poner sobre la mesa la urgente necesidad de revisar y reformar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor (LORPM). "Casos como el de Elche evidencian que la legislación vigente no ofrece una respuesta proporcional a la gravedad de determinados delitos cometidos por jóvenes, especialmente en el tramo de edad de 14 a 18 años, donde se registran agresiones muy graves con penas que resultan claramente insuficientes".

Jupol ha exigido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que impulsen de manera inmediata una reforma de la Ley del Menor para endurecer las penas en los delitos graves cometidos por menores, evitar la sensación de impunidad y garantizar una verdadera protección a las víctimas.

Asimismo, reclama que se estudie la reducción de la edad de responsabilidad penal y se refuercen las medidas de control y reeducación, pero siempre con un marco legal que actúe de forma efectiva ante delitos de extrema violencia.

El menor de 17 años detenido por agredir al policía cumplirá la mayoría de edad a finales de este año y el ingreso en un centro de menores se ha acordado durante un plazo máximo de seis meses, que podría ser prorrogado.