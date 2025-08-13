A prisión dos hombres por sendas violaciones a una turista y una mujer sin hogar en València

En lugares distintos, en jornadas distintas, pero en la misma ciudad y con mujeres de mundos opuestos como presuntas víctimas de un mismo delito. La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a dos hombres como presuntos autores de un delito de agresión sexual por supuestamente violar a dos mujeres de 21 y 46 años de edad, en la ciudad de València. Tras pasar a disposición judicial los dos acusados de estos casos, independientes entre sí, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba el ingreso en prisión de los dos arrestados.

El primero de ellos, un turista alemán de 19 años, ha sido detenido en València como presunto autor de un delito de agresión sexual por supuestamente violar a otra turista, una estadounidense de 21 años, a la que había conocido de fiesta en una zona de ocio nocturno de València.

Los hechos sucedieron la noche del 7 de agosto, cuando la víctima salió de fiesta con un amigo a la discoteca Umbracle de València. Estando en el local conoció a un grupo de chicos alemanes y, en un momento de la noche, aceptó ir con ellos al apartamento turístico en el barrio de Ayora en el que se alojaban, porque se sentía atraída por uno de ellos.

La grabaron mientras mantenía relaciones sexuales

Estando en el apartamento, ambos comenzaron a mantener relaciones sexuales de manera consentida en una de las habitaciones cuando fueron sorprendidos por varios de los amigos, que entraron al cuarto y comenzaron a gritar y a burlarse de ella mientras grababan vídeos. Según el testimonio de la víctima, el chico con el que se estaba acostando, lejos de parar le tapó la boca para que parara de gritar y continuó penetrándola en contra de su voluntad. Horas después, la víctima abandonó la vivienda y se dirigió a casa de su amigo.

El detenido ha negado los hechos de los que se le acusa y asegura que las relaciones sexuales fueron consentidas en todo momento. Según su versión, sus amigos llegaron al apartamento cuando ya habían terminado. Uno de ellos entró a la habitación con la luz del móvil encendida para buscar una crema que utiliza para tratar una enfermedad cutánea. En este sentido, asegura que la chica se asustó al escuchar el ruido y que al darse cuenta le pidió a su amigo que saliera, quedándose dormidos poco después porque estaban cansados y abandonando ella el apartamento sobre las 08.00 de la mañana tras intercambiar sus redes sociales.

Tras pasar a disposición judicial este martes y tomar declaración al acusado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba su ingreso en prisión de forma preventiva.

A punta de cuchillo

Paralelamente, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 40 años de edad por presuntamente violar a una mujer de 46 años en una zona de chabolas ubicada en la zona del antiguo circuito de Fórmula 1 de València. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 12 de agosto, cuando, sobre las 04.00 de la madrugada, una patrulla recibió un aviso de que una mujer denunciaba haber sido víctima de una violación.

Chabolas en el circuito de formula 1 en el Grao. / MA Montesinos

Según el relato de la mujer, ambos se habían conocido ese mismo día en un parque próximo a la zona en la que pernoctan. Horas después, la mujer accedió a ir a la chabola del acusado, un argelino de 40 años sin permiso de residencia en España. Estando en el interior, el acusado comenzó a propinarle puñetazos y patadas y mientras le apuntaba con un cuchillo en el cuello le amenazó con hacerle daño si se resistía a mantener relaciones sexuales.

Tras consumar la agresión, la mujer, en estado de shock, aprovechó que su agresor se había quedado dormido para abandonar la chabola. Ya liberada, alertó a una persona que se cruzó por la calle, quien llamó al 112 para pedir ayuda. El agresor se ha acogido a su derecho a no declarar y a última hora de la tarde de este martes pasaba a disposición judicial, decretando el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en funciones de guardia, acordaba prisión preventiva para el acusado.