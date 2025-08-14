Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja

Nuevo atropello mortal en la Comunitat Valenciana en menos de 48 horas. Esta vez en la víctima es una mujer de 77 años, que perdió la vida en la noche del miércoles tras ser atropellada cuando cruzaba un paso de peatones en la avenida José Samper de Torrevieja, a la altura de la calle Helena, según confirmaron este jueves a INFORMACIÓN fuentes de la Concejalía de Seguridad y Tráfico.

Junto a su pareja

La mujer, de nacionalidad española y residente en Madrid, cruzaba un paso de peatones sobre las 21.45 horas cuando fue arrollada por un vehículo tipo todoterreno, cuyo conductor, de 84 años edad, es de nacionalidad española. Según las mismas fuentes, la pareja de la víctima, que cruzaba junto a ella el paso de peatones, se libró del impacto del vehículo por centímetros.

La Policía Local detuvo al conductor en el lugar por un delito de lesiones imprudentes por el que se le tomó declaración y fue puesto en libertad con cargos. En el coche viajaban otras tres personas de la misma familia.

Ubicación del paso de peatones en el que se produjo el atropello mortal en Torrevieja / INFORMACIÓN

Parada cardiorespiratoria

La accidentada fue trasladada con parada cardiorespiratoria y otras heridas hasta el Hospital Universitario de Torrevieja donde se trató durante más de una hora de recuperar sus constantes vitales con maniobras de reanimación, sin obtener respuesta.

Algunos vecinos indicaron que tanto la fallecida como su marido eran muy conocidos en el vecindario por ser habituales en los veranos del residencial desde hace años. Muy afectados por el trágico suceso, explicaban que habían vuelto hace unos días tras acudir a una cita médica en Guadalajara, su ciudad de residencia habitual.

Ambulancia del SAMU en el acceso principal Hospital de Torrevieja, en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

La avenida de José Samper García está ubicada en la zona norte del casco urbano de Torrevieja, en las inmediaciones de la Torre del Moro. Registra un paso de vehículos intenso durante todo el año y especialmente en verano, coincidiendo con el periodo vacacional y la llegada de residentes.

Avenida en la que se produjo el atropello mortal. En el paso de peatones se observan los indicativos luminosos / INFORMACIÓN

A lo largo de esta avenida y adyacentes el Ayuntamiento ha dispuesto elementos de seguridad como señalizaciones lumínicas en los pasos de peatones para reforzar la advertencia a los conductores de que deben disminuir la velocidad. También están dispuestas en el paso peatonal en el que ocurrió el atropello mortal.

El Centro de Coordinación de Urgencias de la Generalitat (CICU) no ha informado todavía sobre los detalles de esta asistencia sanitaria.