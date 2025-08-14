Herida una trabajadora de una planta de reciclaje de Alzira tras quedar atrapada en una máquina

Los trabajadores de una empresa de reciclaje de envases de Alzira todavía se recuperan del susto que se llevaron este martes, después de que una empleada de la planta resultara gravemente herida tras quedar atrapada en el interior de una de las máquinas mientras la limpiaba. Como consecuencia del accidente laboral, la mujer tuvo que ser asistida por politraumatismo y trasladada de urgencia al Hospital de la Ribera.

Según ha podido confirmar Levante-EMV, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso alertando de un accidente laboral al mediodía de este martes, sobre las 12.30 horas, en la planta de clasificación de envases ligeros de Alzira de la empresa pública Vaersa (Valenciana d' Estratègies i Recursos per a la Sostenibilitat Ambiental), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

La compañera activó la máquina

Al parecer, en un momento del turno, la herida, una mujer de 50 años de edad, estaba llevando a cabo las tareas de limpieza del equipo encargado de maquinaria específica (abrebolsas) junto a otra compañera. Mientras la afectada higienizaba el interior de la máquina desde dentro, la acompañante, que hacía lo propio desde el exterior, activó el mecanismo de cierre pensando que su compañera ya había terminado la tarea y estaba ya fuera.

Una planta de reciclaje de envases en una imagen de archivo. / L-EMV

Sin embargo, la mujer todavía permanecía en el interior del aparato terminando la labor, siendo sorprendida al ver que se ponía en marcha. Los compañeros que se encontraban trabajando en ese momento vivieron unos minutos de angustia en los que llegaron a temer lo peor al ver que la maquinaria se ponía en funcionamiento con la mujer en el interior. Afortunadamente, lograron detener el equipo a tiempo y evitar un desenlace más trágico.

Abierto un expediente informativo

Rápidamente, los empleados de esta planta en la que se trata el 20% de los envases ligeros que se desechan en la Comunitat Valenciana llamaron al servicio de Emergencias 112 para pedir una ambulancia, siendo asistida por el personal sanitario por politraumatismo y trasladada de urgencia al Hospital de la Ribera, donde permanece ingresada recuperándose de las graves lesiones sufridas.

Tras el episodio, agentes de la Policía Científica y efectivos de bomberos se personaron en el lugar. Desde la empresa pública subrayan que se colaboró desde el primer momento con ellos para esclarecer los hechos. Además, de forma paralela, la dirección de Vaersa ha ordenado la apertura de un expediente informativo a su departamento de prevención de riesgos laborales.

Operada en el Hospital de la Ribera

Del mismo modo, fuentes del departamento dirigido por Vicente Martínez Mus señalan que tanto la Generalitat Valenciana como la empresa pública ha permanecido en comunicación constante con la familia de la afectada, que ha sido operada y estabilizada. Estas mismas fuentes informan que todo indica que los dispositivos de seguridad del equipo funcionaban. Destacan, además, que Vaersa tiene implementados protocolos de obligado cumplimiento al efecto.