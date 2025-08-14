Detenido por retener atada y amordazada a su expareja durante dos días en Valencia

Atada con bridas de pies y manos, amordazada para que no gritara y bajo la amenaza de acuchillarla si no retomaban su relación sentimental. Es el estado en el que un hombre de 39 años retuvo durante casi dos días a su expareja en una vivienda de Valencia. El presunto agresor contactó con su víctima y le invitó a comer bajo la excusa de mantener una conversación. A su llegada a la vivienda del agresor, este la desnudó y le arrebató todas sus pertenencias para que no pudiera pedir ayuda. Además, la amenazó con matarla si no volvía con él.

Los agentes fueron conscientes de estos hechos que ahora han salido a la luz a través de un comunicado de la Policía Nacional el pasado lunes, 11 de agosto, cuando una mujer se presentó en las dependencias policiales de Valencia para denunciar que había sido víctima de malos tratos físicos y psíquicos por parte de su exmarido, que la había tenido retenida en contra de su voluntad. Según relató a los agentes, los hechos denunciados tuvieron lugar el sábado anterior, 9 de agosto, cuando su expareja contactó con ella para mantener una conversación e invitarla a comer en su casa.

Atada a la cama

La mujer aceptó la invitación y acudió a su cita en la vivienda del supuesto agresor. Una vez en el domicilio, le avisó que se marcharía después de comer porque tenía que ir a trabajar. En ese momento, el ahora detenido cerró la puerta con llave de forma repentina y la encerró en una habitación, prohibiéndole salir de ella mientras le amenazaba con de muerte con un cuchillo si no retomaban la relación. Durante las amenazas, el sospechoso le arrebató el teléfono móvil, las tarjetas bancarias y la ropa. Además, le obligó a llamar a su jefe para avisarle de que no podía ir a trabajar porque se encontraba indispuesta.

En la mañana del día siguiente, informa la policía, el hombre salió del domicilio para comprar comida, atando a la víctima de pies y manos con bridas, además de amordazarla para que no gritara. Durante el tiempo de cautiverio, el agresor no la desataba en ningún momento, ni siquiera a la hora de darle la comida. Además, cuando llegaba la noche, la desligaba de una mano mientras que la otra la mantenía atada con una cuerda más larga a la pata de la cama para que durmiera de esta forma.

En libertad con medidas cautelares

La víctima estuvo en esta situación durante los casi dos días que estuvo retenido hasta que, el lunes por la mañana, aprovechó que su secuestrador no se encontraba en casa para liberarse. Tras conseguir escapar la vivienda, huyó corriendo descalza por la vía pública mientras pedía auxilio y acudía a la comisaría para interponer denuncia en la Policía Nacional.

Tras la denuncia presentada, los agentes localizaron rápidamente al presunto autor en su domicilio, siendo detenido como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado de instrucción en funciones de guardia acordaba su puesta en libertad con las medidas cautelares de prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima.