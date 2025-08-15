Muere un motorista de 42 años en un accidente de tráfico en la CV-36, en Picanya
Los servicios sanitarios que se trasladaron hasta el lugar del siniestro solo pudieron confirmar la muerte del conductor
Un motorista de 42 años falleció anoche como consecuencia de un accidente de tráfico. El siniestro mortal tuvo lugar en la carretera CV-36, a la altura del término municipal de Picanya.
Fuentes de la Dirección General de Tráfico han confirmado a la agencia de noticias EFE que el accidente se produjo minutos antes de la medianoche, sobre las 23.54 horas, a la altura de kilómetro 2.5 de la citada carretera autonómica.
Se desconocen las causas
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió un aviso de un accidente de moto. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia del SAMU, cuyo equipo médico solo pudo confirmar el fallecimiento del conductor, un hombre de 42 años.
Por el momento no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron el accidente.
